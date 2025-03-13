13.03.2025, 18:53
Смена правительства спутала расстановку сил в комиссиях Рийгикогу. Социал-демократы: мы заслуживаем важных ролей
ФОТО: | Delfi Meedia
Руководитель парламентской фракции Социал-демократической партии (СДП) Мадис Каллас считает, что социал-демократы как крупнейшая оппозиционная сила достойны важных ролей в Рийгикогу. Например, они могли бы получить место заместителя председателя Рийгикогу, они также хотят обязательно возглавить по меньшей мере одну спецкомиссию.
Так как социал-демократы перешли из правящей коалиции в оппозицию, в ближайшие недели парламентские партийные фракции будут решать, что будет с составом комиссий и их руководством. Есть общая традиция, что руководят комиссиями депутаты коалиционных партий, но сейчас, непосредственно после смены правительства, комиссии по культуре, экономике и правовую комиссию по-прежнему возглавляют социал-демократы.
Уже подписаны?