Смена правительства спутала расстановку сил в комиссиях Рийгикогу. Социал-демократы: мы заслуживаем важных ролей

Так как социал-демократы перешли из правящей коалиции в оппозицию, в ближайшие недели парламентские партийные фракции будут решать, что будет с составом комиссий и их руководством. Есть общая традиция, что руководят комиссиями депутаты коалиционных партий, но сейчас, непосредственно после смены правительства, комиссии по культуре, экономике и правовую комиссию по-прежнему возглавляют социал-демократы.