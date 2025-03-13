Доставка крупногабаритного груза в Палдиски вызовет перебои в движении на три дня

С позднего вечера 17 марта до раннего утра 19 марта крупногабаритный груз будет перевозиться из Пильдикюла в Южный порт Палдиски. Автопоезд, который будет двигаться медленно и маневрировать, сопроводит команда поддержки, которая будет помогать с движением и направлять другие транспортные средства на дороге.