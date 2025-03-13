Доставка крупногабаритного груза в Палдиски вызовет перебои в движении на три дня
С позднего вечера 17 марта до раннего утра 19 марта крупногабаритный груз будет перевозиться из Пильдикюла в Южный порт Палдиски. Автопоезд, который будет двигаться медленно и маневрировать, сопроводит команда поддержки, которая будет помогать с движением и направлять другие транспортные средства на дороге.
Автопоезд начнёт движение из Пильдикюла и пройдёт через развязки в Юри, Курна, Кангру, Луиге, Таммемяэ и Канама. По маршруту также будет пересечён посёлок Саку. От развязки Канама маршрут продолжится по Кольцевой дороге Таллинна и шоссе Таллинн – Палдиски до Южного порта Палдиски.
Подготовка маршрута началась на этой неделе — для обеспечения проезда крупногабаритного груза временно демонтируют уличные фонари и различные средства организации дорожного движения. Демонтированные фонари и дорожные указатели установят обратно не позднее 21 марта.
С вечера понедельника до утра вторника на указанном маршруте возможны кратковременные остановки движения. В связи с этим Департамент транспорта просит водителей запастись терпением, следовать указаниям сопровождающих и не препятствовать движению груза.
Перевозку осуществляет Kaarlaid OÜ, грузом является крупногабаритный резервуар.