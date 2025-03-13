Экономика
13.03.2025, 17:30

Доставка крупногабаритного груза в Палдиски вызовет перебои в движении на три дня

 
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

С позднего вечера 17 марта до раннего утра 19 марта крупногабаритный груз будет перевозиться из Пильдикюла в Южный порт Палдиски. Автопоезд, который будет двигаться медленно и маневрировать, сопроводит команда поддержки, которая будет помогать с движением и направлять другие транспортные средства на дороге.

Автопоезд начнёт движение из Пильдикюла и пройдёт через развязки в Юри, Курна, Кангру, Луиге, Таммемяэ и Канама. По маршруту также будет пересечён посёлок Саку. От развязки Канама маршрут продолжится по Кольцевой дороге Таллинна и шоссе Таллинн – Палдиски до Южного порта Палдиски.

Подготовка маршрута началась на этой неделе — для обеспечения проезда крупногабаритного груза временно демонтируют уличные фонари и различные средства организации дорожного движения. Демонтированные фонари и дорожные указатели установят обратно не позднее 21 марта.

С вечера понедельника до утра вторника на указанном маршруте возможны кратковременные остановки движения. В связи с этим Департамент транспорта просит водителей запастись терпением, следовать указаниям сопровождающих и не препятствовать движению груза.

Перевозку осуществляет Kaarlaid OÜ, грузом является крупногабаритный резервуар.

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