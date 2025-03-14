ГРАФИК ПО РАЙОНАМ | Таллинн предложит жителям города бесплатные юридические консультации

По словам городского секретаря Прийта Лелло, Таллинн уже много лет предлагает своим жителям бесплатные юридические консультации. „Город предлагает жителям бесплатную юридическую помощь тремя способами: во-первых, в течение года в районах города проводятся 20 консультационных дней, во-вторых, юридические консультации можно получить по электронной почте и телефону через сотрудничество со студентами юридических факультетов и Союзом юристов, а в-третьих, имеется возможность консультаций для малоимущих жителей. Мы сделали услугу консультационных дней еще более гибкой для жителей и увеличили количество таких встреч“, – сказал Лелло.

По сравнению с 2023 годом количество пользователей услуги в прошлом году увеличилось более чем в два раза. Если в 2023 году услугой воспользовались 392 жителя Таллинна, то в 2024 году на консультации пришли 918 человек. Чаще всего интересовали вопросы, связанные с наследственным правом (296 обращений). Затем – вопросы по долговому праву (161), семейному праву (128) и вопросам, касающимся квартирных товариществ (119). Меньше всего интересовали вопросы договорного права (59), трудового права (57), налогового права (14), исполнительного производства (8) и защиты прав потребителей (2). По вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями обратились 70 человек. На эстонском языке обслужили 365 человек, на русском – 529, на английском – 21.

„Все жители Таллинна приглашаются на консультационные дни во всех районах города, где можно получить первичную юридическую консультацию по различным правовым вопросам. Каждый должен иметь возможность защищать свои права и отстаивать свои интересы независимо от того, может ли он позволить себе нанять юриста или адвоката“, – добавил Прийт Лелло.