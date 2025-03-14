ГРАФИК ПО РАЙОНАМ | Таллинн предложит жителям города бесплатные юридические консультации
В 2025 году Таллинн предложит жителям города бесплатные юридические консультации, которые пройдут по графику во всех районах. Следующие консультационные дни пройдут 19 марта с 9 до 13 часов в управе района Пыхья-Таллинн и 21 марта с 9 до 13 часов – в Социальном центре района Кесклинн.
По словам городского секретаря Прийта Лелло, Таллинн уже много лет предлагает своим жителям бесплатные юридические консультации. „Город предлагает жителям бесплатную юридическую помощь тремя способами: во-первых, в течение года в районах города проводятся 20 консультационных дней, во-вторых, юридические консультации можно получить по электронной почте и телефону через сотрудничество со студентами юридических факультетов и Союзом юристов, а в-третьих, имеется возможность консультаций для малоимущих жителей. Мы сделали услугу консультационных дней еще более гибкой для жителей и увеличили количество таких встреч“, – сказал Лелло.
По сравнению с 2023 годом количество пользователей услуги в прошлом году увеличилось более чем в два раза. Если в 2023 году услугой воспользовались 392 жителя Таллинна, то в 2024 году на консультации пришли 918 человек. Чаще всего интересовали вопросы, связанные с наследственным правом (296 обращений). Затем – вопросы по долговому праву (161), семейному праву (128) и вопросам, касающимся квартирных товариществ (119). Меньше всего интересовали вопросы договорного права (59), трудового права (57), налогового права (14), исполнительного производства (8) и защиты прав потребителей (2). По вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями обратились 70 человек. На эстонском языке обслужили 365 человек, на русском – 529, на английском – 21.
„Все жители Таллинна приглашаются на консультационные дни во всех районах города, где можно получить первичную юридическую консультацию по различным правовым вопросам. Каждый должен иметь возможность защищать свои права и отстаивать свои интересы независимо от того, может ли он позволить себе нанять юриста или адвоката“, – добавил Прийт Лелло.
В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.
В этом году у города новый договорной партнер – юридические консультации будут предоставляться специалистами компании ContractOK OÜ. Услуга предоставляется на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется. Консультации проводятся во всех районах города, однако для получения юридической помощи не обязательно быть жителем конкретного района. Каждый может прийти на консультацию в удобный для себя день, независимо от места жительства.
Дополнительная информация доступна на сайте www.tallinn.ee/oigusnoustamine.