Кто такой русский ультранационалист Константин Горлов – обзор в 12 фотографиях
В понедельник Харьюский уездный суд признал российского ультранационалиста Константина Горлова виновным в поддержке российской агрессии и назначил ему штраф в размере 800 евро. Propastop подготовил обзор в 12 фотографиях, чтобы показать, кто такой Горлов, чем он выделяется внешне и в своей риторике, а также каким образом он создает свой публичный образ.
Основанием для обвинения послужили его выступления в TikTok, где у него 25 000 подписчиков. У Горлова также есть учетная запись VKontakte, где он в основном публикует посты, связанные со спортивным клубом кикбоксинга Ratibor, а также аккаунт в Telegram, однако для присоединения к нему требуется его одобрение и прохождение верификации личности через распознавание лица.
По этой причине Propastop изучил публикации Горлова в Facebook за последние годы, которые больше говорят о нем самом и дают наглядное представление о его деятельности и системе ценностей.
По этой причине Propastop изучил публикации Горлова в Facebook за последние годы, которые больше говорят о нем самом и дают наглядное представление о его деятельности и системе ценностей.
Постоянный гость в судах
Хотя в Facebook Горлов в основном пишет на личные темы, в августе прошлого года он с гордостью сообщил о победе в судебном разбирательстве против эстонского государства. Его давнему другу, юристу Андрею Вестеринену, удалось в суде аннулировать штраф в размере 80 евро, который полиция выписала Горлову за использование флага России и георгиевской ленты в качестве обложки профиля в Facebook. Судья Мерле Партс отменила штраф из-за процессуальных ошибок, допущенных полицией.
После этого Горлов победоносно написал в Facebook:
„Я Константин. Гражданин России, родившийся и выросший в Эстонии. У меня две родины — Россия и Эстония. Моя мечта — мир между этими странами, я уважаю культуры и традиции обеих. Я не поддерживаю войну, но верю в свое право использовать флаг той страны, гражданином которой я являюсь.“
Эффектные автомобили
Неотъемлемой частью образа брутального мужчины является автомобиль эффектного вида. Несколько лет назад Горлов опубликовал серию снимков, как он вместе с сыном тестировал BMW X7, стоимостью более 100 000 евро.
„Протестировали с сыном новый X7 — первый и пока единственный в Эстонии. /…/ Ждем электрическую версию 7-й серии,“ — сообщил Горлов.
В прошлом году он выставил на продажу свой кабриолет баклажанного цвета. В объявлении он заверял, что автомобиль находится в отличном состоянии, добавив, что на нем можно отправиться хоть в оккупированный Крым или в Абхазию, которая официально является частью Грузии, но фактически контролируется Российской Федерацией.
Крым и „укронацисты“
Этот маршрут был выбран не случайно: летом 2022 года, всего через полгода после полномасштабного вторжения России в Украину, Горлов отправился с семьей в путешествие по оккупированным городам Крыма.
8 октября он снова опубликовал видеоролик с пересечением Керченского моста и прокомментировал его так:
„Сегодня утром на Крымском мосту прогремел взрыв. В украинских соцсетях зря радуются и нахваливают работу ВСУ, официальные российские каналы говорят о взрыве легкового автомобиля. Но если подумать — кто это сделал, зачем, кому это выгодно и каким будет ответ?“
Этот пост вызвал более 100 комментариев, и Горлов сам активно вел дискуссию.
Первый же комментатор саркастически ответил на его вопрос: “Это ведь подарок Вовке (Владимиру Путину) на 70-летие.“
В разгоревшихся спорах Горлов настаивал, что в Украине полно нацистов:“Поезжай в Донбасс после войны и поговори с местными — они тебе объяснят, сколько там нацистов,“ — посоветовал он одному из собеседников.
Когда проукраинские комментаторы поинтересовались, откуда у него такая информация, Горлов ответил: “Обычные украинцы, жители Херсонской, Запорожской, Донецкой областей — мои хорошие знакомые и друзья. Плюс я сам умею анализировать слова и действия некоторых украинских представителей, а также лично сталкивался с нацистами в интернете.“
Отдыхом в Крыму, где он позировал на фоне различных достопримечательностей, Горлов остался очень доволен: “Захватывающая поездка на джипе по крымским горам удалась! Получил море позитивных эмоций и насладился абсолютно чистым воздухом,“ — написал он под фото, где позирует на капоте автомобиля.
Кикбоксер и атлет
Согласно его аккаунтам в Instagram и TikTok, Горлов работает тренером и руководителем любительского клуба кикбоксинга „Ратибор“. В интервью Delfi он утверждал, что тренирует детей безвозмездно.
Клуб „Ратибор“ находится по адресу Kaera 21, где находится Дом национальных меньшинств „Лира“, который многие годы финансировался городской управой Таллинна, возглавляемой Центристской партией. В прошлом году в интервью Delfi Горлов заявил, что у него хорошие отношения с Михаилом Кылвартом, благодаря чему клубу не приходится платить городу аренду за помещение.
Любителям кикбоксинга предлагается связаться с „Ратибором“ по адресу: ratibor.estonia@mail.ru.
„Я обучал мальчиков и девочек с 13 лет, а также принимал на тренировки и более младших детей. Работаю бесплатно, по собственной инициативе, не беру денег ни с детей, ни с их родителей. Это не работа, а хобби, вся моя семья занимается спортом“, — объяснил Горлов свою роль в „Ратиборе“ в интервью Delfi.
Однако Горлов приукрашивает свой имидж „сильного мужчины“ и преувеличивает собственные достижения. Так, он утверждал, что в 2017 году жил в России и служил в Росгвардии. Однако, по факту, он работал в России охранником лишь короткий период.
Также в Facebook он заявляет, что учился в престижном Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, но журналистам пока не удалось найти этому подтверждений.
Горлов и демонстрация силы: от спорта до запугивания журналистов
Горлову нравится демонстрировать свою спортивную форму в соцсетях, и это является важной частью его образа сильного и решительного человека.
Однако свою физическую мощь он пытался использовать не только для саморекламы, но и для давления на журналистов.
Деятельность Горлова подробно освещала журналистка русской редакции Delfi Ольга Минник, и, похоже, это его раздражало. 17 февраля после рабочего дня Минник обнаружила, что Горлов поджидает ее на парковке позади редакции Delfi.
„Он хотел, чтобы я его заметила — чтобы я поняла, что у меня будут проблемы. Но подойти ко мне он так и не решился, и я от него храбрости не ожидала. Когда на место прибыл полицейский патруль, Горлов и второй мужчина, который приехал на другой машине, тут же скрылись,“ — рассказала Минник Postimees.
Скинхед или шутник?
Одной из фотографий, опубликованных в 2023 году, Горлов, вероятно, хотел пошутить. На снимке, сделанном на Ратушной площади в Тарту, запечатлены четыре бритоголовых мужчины спортивного телосложения. Однако этот кадр вполне соответствует его имиджу, ведь Горлов годами бреет голову, а его фирменным стилем является сочетание гладко выбритой головы и густой бороды.
„Я не самый великий певец, но зато этот мотив прекрасно убаюкивает мою малышку“, — написал он под опубликованным в соцсетях видео.
Четыре года назад Горлов обновил свою фотографию в профиле Facebook. В этот раз он сделал исключение, представив свою супругу, которую обычно не публикует в соцсетях и лишь изредка отмечает на снимках из поездок.
Фанат Scooter
В ноябре 2022 года группа Scooter и ее фронтмен H. P. Baxxter посетили Таллиннский кинофестиваль PÖFF, где был показан документальный фильм о коллективе. Горлов не упустил случая, отправился на показ и в качестве бонуса получил фото со своим кумиром юности.
Русско-славянская ностальгия
Поездка в Санкт-Петербург вызвала у Горлова ностальгические чувства. Среди прочего, он посетил стадион „Газпром Арена“, чтобы посмотреть матч ФК „Зенит“, одной из лучших российских команд. Однако, судя по его постам в соцсетях, Горлов на самом деле является фанатом московского „Спартака“.
В этом видео, взятом из TikTok, туманно описывается идентичность древних славян. Многолетний друг Горлова Андрей Вестеринен охарактеризовал его в интервью Delfi следующими словами: „Он поддерживает семейные ценности, любит историю и традиции Руси (древних славян – прим. ред.)“.
В заключение можно сказать, что Горлов на протяжении многих лет создавал в Facebook образ угрожающе мощного мужчины с сильной русской идентичностью, который, как настоящий мачо, ценит дорогие и эффектные автомобили. В то же время он смягчает свой имидж, используя образ заботливого отца, демонстрируя свою привязанность к детям.