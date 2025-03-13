Кто такой русский ультранационалист Константин Горлов – обзор в 12 фотографиях

Основанием для обвинения послужили его выступления в TikTok , где у него 25 000 подписчиков. У Горлова также есть учетная запись VKontakte , где он в основном публикует посты, связанные со спортивным клубом кикбоксинга Ratibor, а также аккаунт в Telegram, однако для присоединения к нему требуется его одобрение и прохождение верификации личности через распознавание лица.

По этой причине Propastop изучил публикации Горлова в Facebook за последние годы, которые больше говорят о нем самом и дают наглядное представление о его деятельности и системе ценностей.

По этой причине Propastop изучил публикации Горлова в Facebook за последние годы, которые больше говорят о нем самом и дают наглядное представление о его деятельности и системе ценностей.

Постоянный гость в судах

Хотя в Facebook Горлов в основном пишет на личные темы, в августе прошлого года он с гордостью сообщил о победе в судебном разбирательстве против эстонского государства. Его давнему другу, юристу Андрею Вестеринену, удалось в суде аннулировать штраф в размере 80 евро, который полиция выписала Горлову за использование флага России и георгиевской ленты в качестве обложки профиля в Facebook. Судья Мерле Партс отменила штраф из-за процессуальных ошибок, допущенных полицией.

После этого Горлов победоносно написал в Facebook:

„Я Константин. Гражданин России, родившийся и выросший в Эстонии. У меня две родины — Россия и Эстония. Моя мечта — мир между этими странами, я уважаю культуры и традиции обеих. Я не поддерживаю войну, но верю в свое право использовать флаг той страны, гражданином которой я являюсь.“

Эффектные автомобили

Неотъемлемой частью образа брутального мужчины является автомобиль эффектного вида. Несколько лет назад Горлов опубликовал серию снимков, как он вместе с сыном тестировал BMW X7, стоимостью более 100 000 евро.

„Протестировали с сыном новый X7 — первый и пока единственный в Эстонии. /…/ Ждем электрическую версию 7-й серии,“ — сообщил Горлов.