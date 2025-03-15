15.03.2025, 12:10
Как обвал американского фондового рынка отразится на жителях Эстонии?
Всё не так плохо?
ФОТО: | Delfi Meedia
На американском рынке акций уже месяц наблюдается падение, которое аналитики объясняют введением в США тарифов на международную торговлю. Финансовый эксперт Рон Лувищук рассказал в комментарии RusDelfi, как этот процесс скажется на эстонской экономике и простых жителях и есть ли в данной ситуации для нас плюсы.
Падение американского фондового рынка — это абсолютно нормальная ситуация, которую эксперты ожидали уже достаточно давно, считвет эксперт. По его словам, пследние 15 лет фондовый рынок рос, невзирая на любые изменения экономики.
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