Экономика
15.03.2025, 12:10

Как обвал американского фондового рынка отразится на жителях Эстонии?

 
Всё не так плохо?
Анна Тамм
Рон Лувищук
Рон Лувищук
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

На американском рынке акций уже месяц наблюдается падение, которое аналитики объясняют введением в США тарифов на международную торговлю. Финансовый эксперт Рон Лувищук рассказал в комментарии RusDelfi, как этот процесс скажется на эстонской экономике и простых жителях и есть ли в данной ситуации для нас плюсы.

Падение американского фондового рынка — это абсолютно нормальная ситуация, которую эксперты ожидали уже достаточно давно, считвет эксперт. По его словам, пследние 15 лет фондовый рынок рос, невзирая на любые изменения экономики.

„Экономика в США растет на 3% — фондовый индекс растет на 23%. Его накачивали деньгами: это были и вертолетные деньги, которые Трамп раздавал в ковид, и деньги, которые выделял Байден. Все эти деньги в конце концов аккумулировались на фондовом рынке Соединенных Штатов. И сейчас произошло определенное падение индекса на 13%, это коррекция, которую ожидали все. Сейчас посмотрим, что будет дальше, может быть оно будет продолжаться дальше, тогда это станет более критичным. Сейчас ничего страшного не произошло“.

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