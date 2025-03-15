Как обвал американского фондового рынка отразится на жителях Эстонии?

„Экономика в США растет на 3% — фондовый индекс растет на 23%. Его накачивали деньгами: это были и вертолетные деньги, которые Трамп раздавал в ковид, и деньги, которые выделял Байден. Все эти деньги в конце концов аккумулировались на фондовом рынке Соединенных Штатов. И сейчас произошло определенное падение индекса на 13%, это коррекция, которую ожидали все. Сейчас посмотрим, что будет дальше, может быть оно будет продолжаться дальше, тогда это станет более критичным. Сейчас ничего страшного не произошло“.