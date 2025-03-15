ГРАФИКА | Как пандемия коронавируса повлияла на жизнь эстоноземельцев

Коронавирус и личная жизнь

С апреля по июнь 2020 года можно было заметить небольшое снижение количества браков. В целом в 2020 году число браков было немного ниже среднего, за исключением летних месяцев, когда ограничения были менее строгими. Однако в феврале 2020 года было заключено значительно больше браков, чем обычно. Это связано, в частности, с так называемыми „магическими датами“, например, 20.02.2020 – в один только этот день было зарегистрировано 143 брака. В 2021 году количество браков вернулось к уровню, который был до 2020 года.