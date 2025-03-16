БОЛЬШОЙ ОБЗОР | В каком городе Эстонии лучше сдавать экзамен по вождению, чтобы посчастливилось получить права?

У сдающих экзамены есть несколько любимых городов, где они надеются быстрее и проще получить водительские права. „В Таллинне много сложных мест, где экзаменаторы „валят“ ученков-водителей; мои знакомые проваливали там государственный экзамен по вождению по 5–9 раз“, — рассказывает Анна Неуталь, которая по этой причине сдавала экзамен по вождению в Хаапсалу. С проблемами и нюансами сдачи экзамена на вождение знакомит Maaleht.