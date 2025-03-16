„Не знал, что это психиатрическая больница. Дверь за мной закрылась – и не выйти“. Как Александр из Нарвы стал консультантом по опыту

Александр Смелов – молодой человек из Нарвы. Он не скрывает, что несколько лет назад заболел. Теперь живет с диагнозом шизоаффективного расстройства. По его мнению, люди с подобными заболеваниями сильно страдают из-за стигматизации этой темы в обществе. Александр нашел в себе ресурс жить, справляться с последствиями болезни и начал работать консультантом по опыту, чтобы поддерживать людей в ситуациях, похожих на его. Свою историю и чем занимаются такие специалисты он рассказал RusDelfi.