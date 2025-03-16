Новости Ида-Вирумаа
16.03.2025, 10:44

„Не знал, что это психиатрическая больница. Дверь за мной закрылась – и не выйти“. Как Александр из Нарвы стал консультантом по опыту

 
Стигматизация психически больных – по-прежнему большая проблема
RusDelfi
Александр Смелов имеет диагноз, связанный с психическим расстройством, он не скрывает этого и работает консультантом по опыту
Александр Смелов имеет диагноз, связанный с психическим расстройством, он не скрывает этого и работает консультантом по опыту
ФОТО: Delfi Meedia

Александр Смелов молодой человек из Нарвы. Он не скрывает, что несколько лет назад заболел. Теперь живет с диагнозом шизоаффективного расстройства. По его мнению, люди с подобными заболеваниями сильно страдают из-за стигматизации этой темы в обществе. Александр нашел в себе ресурс жить, справляться с последствиями болезни и начал работать консультантом по опыту, чтобы поддерживать людей в ситуациях, похожих на его. Свою историю и чем занимаются такие специалисты он рассказал RusDelfi.

У Александра Смелова четыре года назад, в 26-летнем возрасте, случился первый психоз. Прежде он не знал, что это такое. „Мою реальность как будто изменили, появились галлюцинации“, вспоминает молодой человек. Мы общаемся с ним в кафе Нарвского колледжа. Теперь он живет в Нарве, а раньше жил и работал в Таллинне. Сейчас его сложно отличить от других студентов-магистрантов.

Началось все с того, что друг Александра заметил настораживающую неадекватность в его поведении. Она была слишком заметна, и он сообщил маме Александра об этом. Она приехала к сыну, поняла, что состояние сложное и вызвала скорую.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии