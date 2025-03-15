Яшин: cистема поддержки детей с особыми потребностями далека до идеала

В последние пару лет город Таллинн увеличил на 20% зарплатный фонд для опорных специалистов в школах, а также добавил по одному координатору для учеников с особыми потребностями в каждой школе, — комментирует вице-мэр. — На опыте прошлого года можно сказать, что место в 1 классе для всех детей с особыми потребностями в Таллинне будет найдено. Для этого до начала учебного года семьям поможет департамент образования совместно со школами столицы. На данный момент мы не прогнозируем ухудшение ситуации по этому направлению в текущем году“.

„В будущем учебном году ситуация по большому счету не отличается от нынешнего учебного года. Возможности русскоязычных детей с особыми потребностями зависят от решения Rajaleidja, — комментирует сложившуюся ситуацию вице-мэр по вопросам образования Алексей Яшин. — Если мы имеем дело с облегченной государственной программой (lihtsustatud õppekava), то выбор лежит между переходной школой для детей с особыми потребностями Lasnamäe Põhikool, эстонскими школами для детей с особыми потребностями Tondi Kool и Ristiku Põhikool, а также все обычные переходные и эстонские школы, у которых есть обязанность принимать детей с особыми потребностями и по необходимости организовывать опорные услуги и маленькие классы за счет дополнительного финансирования от государства и местного самоуправления. Что касается русскоязычных детей с более серьезными диагнозами, подтвержденными Rajaleidja, которые должны учиться по toimetuleku- и hooldusõppekava, то учеба предусмотрена на родном языке в Kadaka Põhikool. Набор детей по облегченной программе в основную школу Кадака в этом году не предусмотрен. Точно такая же ситуация была и в прошлом году“.