Говорил ли Бернард Шоу: „Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди“?

При этом другие варианты авторства, распространённые в англоязычном сегменте интернета, ближе к истине. Американский борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг действительно включил это выражение в свою Нобелевскую лекцию в 1964 году — правда, в его интерпретации речь идёт не просто о человечности, а о братских отношениях между людьми: „Чем богаче мы становимся материально, тем беднее мы становимся морально и духовно. Мы научились летать по воздуху, как птицы, и плавать по морю, как рыбы, но мы не научились простому искусству жить вместе, как братья“.

На английском языке высказывание о птицах, рыбах и людях популярно не менее, чем на русском, и его так же часто приписывают Шоу (хотя встречаются и другие варианты, например Максим Горький или Мартин Лютер Кинг). „Проверено“ попыталось найти эту фразу в произведениях Шоу, а также на авторитетных ресурсах, специализирующихся на изучении его наследия, — сайтах Международного общества Шоу и Британского общества Шоу , основанного ещё при жизни драматурга. Точную цитату или хотя бы близкий к ней по смыслу вариант обнаружить не удалось. Судя по всему, приписывать Шоу этот афоризм начали лишь в XXI веке, причём, как это часто бывает в случае неверной атрибуции, без уточнения конкретного произведения.

Джордж Бернард Шоу — ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, по мнению некоторых критиков, наиболее значимый англоязычный драматург после Уильяма Шекспира. С момента смерти Шоу в 1950 году его литературное наследие, дневники, письма и другие сохранившиеся письменные источники были тщательно изучены и оцифрованы, поэтому проверить, принадлежит ли ему то или иное высказывание, не составляет труда.

Фраза с указанием на авторство Шоу часто встречается на сайтах с подборками цитат известных личностей , а также на познавательных и развлекательных порталах. Пользователи соцсетей („ ВКонтакте “, X , Facebook , Instagram , Pinterest ) и блог-платформ активно делятся этой цитатой. Присутствует фраза и на странице Шоу в „ Викицитатнике “ — впрочем, в отличие от большинства других цитат, её источник не указан.

Проект по проверке подлинности цитат Quote Investigator нашёл более раннее упоминание этого афоризма — не дословное, но близкое по смыслу. В 1925 году американский историк и журналист (а также член Ку-клукс-клана и сторонник евгеники) Лотроп Стоддард в своей работе „Социальные классы в послевоенной Европе“ приписал её Максиму Горькому. Впрочем, советский классик тоже, скорее всего, не был её изначальным автором. Стоддард рассказывает историю, которая якобы произошла с Горьким: после выступления писателя перед преимущественно крестьянской аудиторией на тему науки и технологического прогресса один из слушателей возразил ему той самой фразой о птицах, рыбах и людях. Произошло ли это на самом деле, неизвестно, поскольку ни в произведениях и письмах Горького, ни в воспоминаниях его современников такой рассказ обнаружить не удалось.

Однако в 1927 году в альманахе „Круг“ вышла статья Горького „Заметки писателя“. В самом её начале он пишет: „Человек XX века начинает думать уже так: „Летаю в воздухе, плаваю под водою, могу передвигаться по земле со скоростью, которая раньше не мыслилась…“ <…> При этом он продолжает жить в высшей степени скверно и всё сквернее относится к „ближнему“, к подобному себе“. Несмотря на то что формулировка значительно отличается от разбираемой, смысл довольно близок.

Позже писатель вернулся к этой мысли в похожей формулировке в другой своей статье — „Засуха будет уничтожена“, которая вышла в газете „Комсомольская правда“ в 1931 году. Горький пишет: „Он [человеческий разум] научил нас летать по воздуху, плавать под водой, он придал голосу человека сказочную силу — мы научились говорить друг с другом через расстояния в тысячи километров“. Далее в статье он несколько раз обращает внимание, что в капиталистическом мире, несмотря на технический прогресс, человек человеку — волк, что в целом также соответствует смыслу разбираемой цитаты. Несмотря на то что и первая, и вторая статья были опубликованы через несколько лет после выхода книги Стоддарда и никакой крестьянин в них не упоминается, Горький вполне мог произнести подобную речь, получить на неё вышеупомянутый отклик аудитории и впоследствии включить эти мысли в статью.

Таким образом, „Проверено“ не удалось обнаружить свидетельств того, что Бернард Шоу имеет какое-либо отношение к цитате о приобретённых способностях человечества летать, как птицы, и плавать, как рыбы, но нехватке умения жить, как люди. Это высказывание в очень близкой формулировке было в ходу задолго до смерти драматурга, а приписывать его Шоу начали лишь в начале 2000-х годов.

Итог: Неверная атрибуция цитаты

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