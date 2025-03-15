Среди эстонских выпускников востребованы финские университеты. Популярность британских стремительно падает

„Много лет подряд в фаворитах были британские университеты — к ним стояли огромные очереди. Но интерес к ним, к сожалению, сейчас намного ниже, — рассказывает директор академических программ и отмечает, что это связано, в первую очередь, со стоимостью обучения. — Это весьма значительные суммы — от 18 до 25 тысяч фунтов стерлингов в год (22-35 тысяч евро), не считая расходов на визу. Виза вместе со страховкой обходится примерно в 4 тысячи фунтов (около 5 тысяч евро). Тем не менее, даже с учётом этого, стоимость обучения остаётся довольно высокой. — Четыре года назад было много датских университетов, но потом правительство этой страны приняло решение сократить программы на английском языке. Но свято место пусто не бывает, поэтому сейчас самое популярное направление, куда едут наши студенты — Нидерланды. Именно Нидерланды теперь лидируют в Европе по количеству программ на английском языке“.