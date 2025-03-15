Среди эстонских выпускников востребованы финские университеты. Популярность британских стремительно падает
В Эстонии традиционно популярны финские университеты — в том числе благодаря близкому расположению и культурным связям между странами. „Многие студенты проявляют к ним интерес и делают выбор в их пользу“, — говорит Ольга Говор, директор академических программ образовательного агентство по вопросам обучения за рубежом Baltic Council.
„Много лет подряд в фаворитах были британские университеты — к ним стояли огромные очереди. Но интерес к ним, к сожалению, сейчас намного ниже, — рассказывает директор академических программ и отмечает, что это связано, в первую очередь, со стоимостью обучения. — Это весьма значительные суммы — от 18 до 25 тысяч фунтов стерлингов в год (22-35 тысяч евро), не считая расходов на визу. Виза вместе со страховкой обходится примерно в 4 тысячи фунтов (около 5 тысяч евро). Тем не менее, даже с учётом этого, стоимость обучения остаётся довольно высокой. — Четыре года назад было много датских университетов, но потом правительство этой страны приняло решение сократить программы на английском языке. Но свято место пусто не бывает, поэтому сейчас самое популярное направление, куда едут наши студенты — Нидерланды. Именно Нидерланды теперь лидируют в Европе по количеству программ на английском языке“.
Тенденции продолжают меняться, уверяют специалист. „Мы знаем, что и в Нидерландах сейчас ситуация становится сложнее: новое правительство, новые установки, новые политические курсы, — говорит Ольга Говор и отмечает, что такие изменения оказываются не слишком благоприятными для международного образования. — Однако рынок быстро адаптируется. Уже на протяжении 2–3 лет все активнее развиваются немецкие университеты. Они открывают программы на английском языке, активно продвигают себя на европейском образовательном рынке, участвуют в выставках, приезжают со своими стендами в балтийские страны и представляют свои программы. Постоянным участником выставки в Таллинне является Стокгольмская школа экономики в Риге — латвийский филиал этого престижного учебного заведения. Каждый год школа принимает участие в выставке, и студенты из Латвии, а также из других стран Балтии, традиционно выбирают ее для обучения“.