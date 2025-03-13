Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кейла 14-летнего парня

Кристьян покинул свое место жительства в SOS Lasteküla в Кейла вечером 4 марта и до сих пор не вернулся. Телефон молодого человека выключен. Полиция проверила возможные места, где может находиться парень, но, к сожалению, безрезультатно. Описание пропавшего было предоставлено всем патрулям.

Парень худощавого телосложения, ростом около 175 см. Когда он уходил, на нем была черная шапка, тонкая черная куртка, светлые спортивные штаны и белые кроссовки. Он также может носить очки.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении мальчика, позвонить по номеру 112.