13.03.2025, 13:37
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кейла 14-летнего парня
ФОТО: Erakogu
Полиция просит помощи в поиске 14-летнего Кристьяна, который 4 марта ушел из замещающего дома в Кейла и до сих пор не вернулся.
Кристьян покинул свое место жительства в SOS Lasteküla в Кейла вечером 4 марта и до сих пор не вернулся. Телефон молодого человека выключен. Полиция проверила возможные места, где может находиться парень, но, к сожалению, безрезультатно. Описание пропавшего было предоставлено всем патрулям.
Парень худощавого телосложения, ростом около 175 см. Когда он уходил, на нем была черная шапка, тонкая черная куртка, светлые спортивные штаны и белые кроссовки. Он также может носить очки.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении мальчика, позвонить по номеру 112.