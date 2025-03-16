Артем Белков
Артем Белков
ФОТО: личный архив
Новости Эстонии
16.03.2025, 19:59

Репетитор: сейчас родители беспокоятся, что русскоязычные выпускники уступят в результатах тем, кто учился на эстонском с первого класса

 

По наблюдениям репетитора Артема Белкова, количество желающих заниматься с репетитором после начала реформы образования увеличилось. „Особенно заметно, как вырос спрос на эстонский язык: родители активно ищут репетиторов в группах, и под каждым объявлением — ажиотаж“, — говорит RusDelfi специалист.

Чаще всего родители хотят, чтобы ребенок научился применять язык в реальной жизни или подготовился к экзаменам, говорит частный педагог. „Есть и те, кому просто трудно справляться с уроками, например, при переходе из русскоязычной школы в эстоноязычную, где требования часто выше. Также бывают случаи, когда в школе меняется учитель, и новый педагог преподает исключительно на английском, что в целом правильно, но если у ребенка недостаточная языковая база, это может стать серьезной проблемой“, — уверяет Артем.

Сами подростки чаще всего обращаются за подготовкой к выпускным экзаменам или к Cambridge C1 Advanced — альтернативе госэкзамена, но с международным сертификатом, который открывает больше возможностей, в том числе при поступлении в университеты за рубежом.

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