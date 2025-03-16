Репетитор: сейчас родители беспокоятся, что русскоязычные выпускники уступят в результатах тем, кто учился на эстонском с первого класса

Чаще всего родители хотят, чтобы ребенок научился применять язык в реальной жизни или подготовился к экзаменам, говорит частный педагог. „Есть и те, кому просто трудно справляться с уроками, например, при переходе из русскоязычной школы в эстоноязычную, где требования часто выше. Также бывают случаи, когда в школе меняется учитель, и новый педагог преподает исключительно на английском, что в целом правильно, но если у ребенка недостаточная языковая база, это может стать серьезной проблемой“, — уверяет Артем.