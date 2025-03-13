Эстонский баскетболист с опытом игры в НБА нашел клуб в Испании

В этом сезоне 24-летний Хенри Дрелль, ранее игравший за немецкий „Брозе Бамберг“, итальянский „Виктория Либертас“ и французский „Шораль Роан Баскет“, начал выступление в G-лиге за „Рип Сити Ремикс“ – фарм-клуб „Портленд Трэйл Блэйзерс“. Однако в среду стало известно, что он продолжит сезон в испанском „Тенерифе“.

Клуб занимает третье место в лиге ACB с 17 победами и 5 поражениями, уступая лишь „Реалу“ и „Малаге“. Также „Тенерифе“ гарантировал себе участие в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Дрелль провел четыре матча в НБА, а в этом его средняя статистика в G-лиге составила 17 очков, 8 подборов и 3 передачи. Из эстонцев за „Тенерифе“ ранее играл Янари Йыэсаар, но он провел лишь шесть матчей.

Среди лидеров команды – 41-летний разыгрывающий Марсело Уэртас, немецкий защитник Дэвид Кремер, канадские форварды Томас Скрабб и Аарон Дорнекамп, а также грузинский центровой Гиорги Шермадини.

Следующий матч „Тенерифе“ в лиге ACB состоится в это воскресенье — команда сыграет в гостях против „Бильбао“. В составе соперника выступает еще один эстонский баскетболист — Кристиан Кулламяэ.

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