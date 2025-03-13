Средь бела дня: как камера и бдительный сосед предотвратили кражу в Кийли
В последние недели в Facebook-группах, объединяющих жителей тех или иных населенных пунктов, активно распространяется информация о подозрительных незнакомцах и случаях проникновения в дома.
Особенно активны воры в волости Кийли – это подтвердили в соцсетях и представители волостной управы. И хотя можно было бы предположить, что больше всего воров интересуют частные дома в уединенных местах или в лесу, недавний случай доказывает обратное.
Камера и бдительный сосед предотвратили худшее
Так, 27 февраля в частный дом в волости Кийли проник злоумышленник. По словам хозяйки, это произошло в первой половине дня. Она вышла с ребенком из дома в 10:59, и всего через полчаса ей позвонил соседский ребенок, который заметил подозрительную активность в ее дворе: человек в темной одежде проник в дом через окно.
В доме была установлена камера. „Я сразу позвонила в полицию и открыла на другом телефоне приложение для камеры. Я быстро проверила, есть ли видеозапись, но камера не зафиксировала никакого движения“, – рассказала женщина. Камера стояла на подоконнике в кухне и снимала калитку и улицу. „Вор выбрал именно тот угол двора, который не попадал в поле зрения камеры“, – отметила она.
Соседский ребенок сообщил, что злоумышленник забрался в дом через окно гостиной, выходящее на террасу, поэтому женщина быстро изменила угол обзора камеры, чтобы она показывала происходящее в доме. „В 11:33 вор заходит в гостиную и замечает, что его снимает камера. Для него это было неожиданностью: это подтверждает его язык тела и то, что он тут же бросился бежать“, – описала произошедшее хозяйка. Она уверена, что именно камера спасла ее семью от худшего. „Сначала он попытался выбежать через входную дверь, но, не сумев открыть ее, выпрыгнул через окно“, – добавила она.
Женщина вернулась домой в 11:43, в это же время прибыла и полиция. „У вора было около 10 минут форы, но служебная собака сразу взяла след, и к следующему дню преступник был задержан“, – рассказала она.
Украсть злоумышленник много не успел: немного украшений и внешний жесткий диск. „Материальный ущерб незначительный, но моральный – куда больше: пропало чувство безопасности в собственном доме!“ – подчеркнула женщина.
Этот случай примечателен тем, что преступник действовал средь бела дня и решил проникнуть в дом через заднюю дверь – место, которое могло быть на виду больше, чем пространство перед домом. По словам хозяйки, ее отсутствие дома в дневное время нельзя назвать предсказуемым. Это свидетельствует о том, что вор, вероятно, долго следил за домом и ждал момента, когда жильцы уйдут. В пользу этой версии говорит и то, что в течение нескольких дней до этого женщина замечала возле дома чужие следы. Однажды ворота оказались открытыми, и собака выбежала на улицу – семья уверена, что никто из них не мог быть столь невнимательным.
Эмоциональный ущерб
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что нередко после кражи наиболее травматичным оказывается не материальный, а эмоциональный ущерб. Да, страховка поможет приобрести новые вещи, но никакие деньги не восполнят эмоциональный ущерб. То же касается и вещей, имеющих сентиментальную и эмоциональную ценность. Хозяйка дома в Кийли больше всего сожалеет о пропаже жесткого диска, на котором хранились фотографии детей.
Придя домой, женщина обнаружила, что вор ходил по кровати, перевернул ящики комода в спальне и украл детские копилки и т. п. Он не успел забрать мелкую технику, но унес один из трех внешних жестких дисков. „Входную дверь и окно, через которое он вошел, вор повредил, но, к счастью, наши домашние животные не пострадали“, – добавила она.
Стоит инвестировать в охрану дома
Хозяйка дома подчеркнула, что обязательно стоит инвестировать в охранную систему, и добавила, что после этого случая она пересмотрит свою систему безопасности.
Пярьяла отметил, что установка охранной системы – лучшее вложение в безопасность дома и семьи. „Многие думают, что охранные системы требуют определенных условий, например, прокладки кабелей и наличия места для контрольной панели, однако существуют компактные и доступные беспроводные решения, для которых необходим лишь сигнал 2G“, – объяснил эксперт.
Дополнительную защиту, безусловно, также обеспечивают видеокамеры и соседский дозор, но чтобы свести возможный ущерб к минимуму, главное – чтобы кто-то быстро отреагировал на проникновение в ваш дом.
В каждом доме должен быть перцовый гель
„Я посоветовала бы всем приобрести перцовый гель“, – добавила хозяйка дома в Кийли. Прежде чем войти в дом, вор рылся возле уличного гриля, вероятно, в поисках острого предмета на случай, если в доме кто-то будет. „Даже не представляю, что могло бы случиться, если бы в тот момент мой девятилетний сын был дома один. Теперь и он знает, как пользоваться перцовым гелем“, – сказала она.
Не привлекайте воров в свой двор
С приходом весны начинается сезон гриля и садовых работы. Пярьяла подчеркнул, что ни одну ценную вещь нельзя оставлять во дворе: это может привлечь злоумышленников. „Грили, газонокосилки, садовые инструменты – все это после использования следует убирать, в идеале – в закрытое помещение с охранной системой“, – посоветовал он.
Также эксперт подчеркнул, что даже то, что кажется хозяевам ненужным хламом, может заинтересовать воров. Например, металлолом может стать достаточной причиной наведаться в ваш двор. В худшем случае преступник сперва заберет металлолом, но в то же время бросит взгляд и на другие ценные вещи и, не исключено, проникнет в дом.