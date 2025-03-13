Средь бела дня: как камера и бдительный сосед предотвратили кражу в Кийли

Особенно активны воры в волости Кийли – это подтвердили в соцсетях и представители волостной управы. И хотя можно было бы предположить, что больше всего воров интересуют частные дома в уединенных местах или в лесу, недавний случай доказывает обратное.

Камера и бдительный сосед предотвратили худшее

Так, 27 февраля в частный дом в волости Кийли проник злоумышленник. По словам хозяйки, это произошло в первой половине дня. Она вышла с ребенком из дома в 10:59, и всего через полчаса ей позвонил соседский ребенок, который заметил подозрительную активность в ее дворе: человек в темной одежде проник в дом через окно.

В доме была установлена камера. „Я сразу позвонила в полицию и открыла на другом телефоне приложение для камеры. Я быстро проверила, есть ли видеозапись, но камера не зафиксировала никакого движения“, – рассказала женщина. Камера стояла на подоконнике в кухне и снимала калитку и улицу. „Вор выбрал именно тот угол двора, который не попадал в поле зрения камеры“, – отметила она.

Соседский ребенок сообщил, что злоумышленник забрался в дом через окно гостиной, выходящее на террасу, поэтому женщина быстро изменила угол обзора камеры, чтобы она показывала происходящее в доме. „В 11:33 вор заходит в гостиную и замечает, что его снимает камера. Для него это было неожиданностью: это подтверждает его язык тела и то, что он тут же бросился бежать“, – описала произошедшее хозяйка. Она уверена, что именно камера спасла ее семью от худшего. „Сначала он попытался выбежать через входную дверь, но, не сумев открыть ее, выпрыгнул через окно“, – добавила она.

Женщина вернулась домой в 11:43, в это же время прибыла и полиция. „У вора было около 10 минут форы, но служебная собака сразу взяла след, и к следующему дню преступник был задержан“, – рассказала она.

Украсть злоумышленник много не успел: немного украшений и внешний жесткий диск. „Материальный ущерб незначительный, но моральный – куда больше: пропало чувство безопасности в собственном доме!“ – подчеркнула женщина.