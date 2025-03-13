Мнение
13.03.2025, 18:49

Белоруская эмигрантка об изучении эстонского: как можно не заговорить на языке за 12 лет?

 
Яна Кот
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Mobiilifoto: Eppmare

Пока дорогие читатели приписывают мне „талант“ к изучению языков, спешу огорчить: помимо „таланта“ у меня еще и поздно диагностированное нарушение развития, которое очень затрудняет обучение, пишет беларуская эмигрантка Яна Кот.

Сижу себе в парке на лавочке, никого не трогаю, и тут — невероятное! Молодой эстонец вежливо интересуется, что такого увлекательного я пишу в своем блокноте. Разговорил меня, а услышав, что я беларуская мигрантка, предложил перейти на английский, чтоб я не мучалась. Я же настояла продолжить разговор на эстонском — кеелепрактика нужна!

На самом деле я просто надеялась, что он устанет от моего ограниченного словарного запаса и поскорее уйдет.

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