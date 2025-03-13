Белоруская эмигрантка об изучении эстонского: как можно не заговорить на языке за 12 лет?

Сижу себе в парке на лавочке, никого не трогаю, и тут — невероятное! Молодой эстонец вежливо интересуется, что такого увлекательного я пишу в своем блокноте. Разговорил меня, а услышав, что я беларуская мигрантка, предложил перейти на английский, чтоб я не мучалась. Я же настояла продолжить разговор на эстонском — кеелепрактика нужна!