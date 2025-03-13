Михкельсон: во избежание более масштабной войны Запад должен направить все силы на спасение Украины

„Почему мир в Украине пока невозможен? Россия хочет уничтожить суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина не желает отказываться от своего суверенитета и территориальной целостности. Как быть? Россия выдвигает требования, которые ни Украина, ни Запад не готовы принять. Украина не хочет исчезать а Запад распадаться“, — написал Михкельсон в Facebook.

„Война продолжится, ее окончательный исход будет определяться победой одной стороны и поражением другой. Чтобы избежать более масштабной войны, у Запада нет иного выбора, кроме как направить все свои силы на спасение Украины и отражение российской агрессии“, — считает эстонский политик.

Как мы писали сегодня со ссылкой на Reuters, Россия представила США список требований относительно соглашения о завершении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Российские и американские официальные лица обсуждали условия как в очном формате, так и онлайн в течение последних трех недель, сообщили источники.

По их словам, требования Кремля обширны и похожи на те, что Россия ранее предъявляла Украине, США и НАТО. Эти предыдущие условия включали отказ от членства в НАТО для Киева, запрет на размещение иностранных войск в Украине и международное признание аннексии Россией Крыма и четырех других украинских регионов (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей).

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