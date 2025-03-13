Михкельсон: во избежание более масштабной войны Запад должен направить все силы на спасение Украины
По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, РФ выдвинет такие требования, на которые ни Украина, ни Запад согласиться не смогут, и война продолжится.
„Почему мир в Украине пока невозможен? Россия хочет уничтожить суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина не желает отказываться от своего суверенитета и территориальной целостности. Как быть? Россия выдвигает требования, которые ни Украина, ни Запад не готовы принять. Украина не хочет исчезать а Запад распадаться“, — написал Михкельсон в Facebook.
„Война продолжится, ее окончательный исход будет определяться победой одной стороны и поражением другой. Чтобы избежать более масштабной войны, у Запада нет иного выбора, кроме как направить все свои силы на спасение Украины и отражение российской агрессии“, — считает эстонский политик.
Как мы писали сегодня со ссылкой на Reuters, Россия представила США список требований относительно соглашения о завершении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном.
Российские и американские официальные лица обсуждали условия как в очном формате, так и онлайн в течение последних трех недель, сообщили источники.
По их словам, требования Кремля обширны и похожи на те, что Россия ранее предъявляла Украине, США и НАТО. Эти предыдущие условия включали отказ от членства в НАТО для Киева, запрет на размещение иностранных войск в Украине и международное признание аннексии Россией Крыма и четырех других украинских регионов (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей).