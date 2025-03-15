15.03.2025, 14:30
„Это может быть следующим Bolt, который будут знать во всем мире“: приложение для экономии стало одним из самых популярных в Эстонии(5)
ФОТО: Delfi Meedia
В Эстонии набирает популярность приложение, в котором можно сравнивать цены на продукты в разных магазинах - Tarbi Targalt. В нем представлены крупные торговые сети, а использование сервиса бесплатно. RusDelfi оговорил со специалистом по коммуникации Tarbi Targalt Валентиной Авалд и узнал, в чем секрет успеха приложения и есть ли у проекта шансы прославиться на международной арене.
По словам Валентины Авалд, сама компания занимается мониторингом цен в бизнес-сфере уже 8 лет. Но формат приложения, в котором цены были бы доступны всем желающим, появился около двух лет назад.
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