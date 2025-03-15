Экономика
15.03.2025, 14:30

„Это может быть следующим Bolt, который будут знать во всем мире“: приложение для экономии стало одним из самых популярных в Эстонии

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Анна Тамм
Валентина Авалд специалист по коммуникации Tarbitargalt
Валентина Авалд специалист по коммуникации Tarbitargalt
ФОТО: Delfi Meedia

В Эстонии набирает популярность приложение, в котором можно сравнивать цены на продукты в разных магазинах - Tarbi Targalt. В нем представлены крупные торговые сети, а использование сервиса бесплатно. RusDelfi оговорил со специалистом по коммуникации Tarbi Targalt Валентиной Авалд и узнал, в чем секрет успеха приложения и есть ли у проекта шансы прославиться на международной арене.

По словам Валентины Авалд, сама компания занимается мониторингом цен в бизнес-сфере уже 8 лет. Но формат приложения, в котором цены были бы доступны всем желающим, появился около двух лет назад.

„В какой-то момент просто пришло осознание того, настолько много где-то в компьютере хранится информации, которая могла бы быть просто полезна для обычных людей, а не только для бизнеса. Поэтому было принято решение выйти с таким приложением, чтобы создать что-то полезное в этом мире“, - поясняет Валентина.

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