„Это может быть следующим Bolt, который будут знать во всем мире“: приложение для экономии стало одним из самых популярных в Эстонии

В Эстонии набирает популярность приложение, в котором можно сравнивать цены на продукты в разных магазинах - Tarbi Targalt. В нем представлены крупные торговые сети, а использование сервиса бесплатно. RusDelfi оговорил со специалистом по коммуникации Tarbi Targalt Валентиной Авалд и узнал, в чем секрет успеха приложения и есть ли у проекта шансы прославиться на международной арене.