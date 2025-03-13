ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

Кристен Михал начал с того, что напомнил об изменениях в правительстве. Он сообщил, что благодаря уходу социал-демократов правительству удалось принять ряд решений, которые иначе остались бы непринятыми. Например, решение об изменении Закона о трудовом договоре. Сейчас работодатель не может заключить договор с гибким рабочим временем и обязан зафиксировать рабочую нагрузку либо заключить договор подряда, но это невыгодно для работника. Теперь это изменится. Законопроект направится в Рийгикогу, где дискуссия продолжится.

Также было решено отсрочить принятие новых требований ЕС по углеродной эмиссии для транспорта и зданий, а по возможности отменить их вовсе. Эстония начнет консультации по этому вопросу, половина стран ЕС пока не переняла данную директиву. Вместо этой системы нужно найти другие решения.

Зарплаты медработников вырастут

Правительство утвердило изменения в услугах сферы здравоохранения. Самое важное — финансирование коллективного договора медицинских работников. Это означает, что в этом году минимальная ставка зарплат врачей и медсестер вырастет на 1,5 %. В денежном эквиваленте это означает более 12 млн евро.

„Мы приветствуем соглашение между США и Украиной о 30-дневном прекращении огня. Теперь давление может быть направлено против России. В эту субботу по приглашению Стармера я приму участие во встрече руководителей правительств. Мы обсудим, как помочь Украине занять более сильную позицию“, — сообщил Михал, говоря о внешней политике.

„Все анализы говорят о том, что мяч на стороне Путина, — продолжил тему Цахкна. — В ближайшие дни состоится коммуникация, не исключено, что на уровне президентов, но не стоит надеяться, что Путин сразу остановит военную машину и наступит мир. Мы считаем, что Путин выдвинет свои условия. Трамп ясно сказал, что если Россия разумно не сядет за стол переговоров, давление возрастет, так что вектор силы сместился в другую сторону“.