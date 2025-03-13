13.03.2025, 13:31
ПЯТИЛЕТИЕ ПАНДЕМИИ | Ковидные ограничения – позорная глава в истории эстонской политики здравоохранения
ФОТО: Delfi Meedia
В эти дни пять лет назад я чувствовал себя так, будто оказался в научно-фантастическом фильме.
По улицам разъезжали полицейские машины, из громкоговорителей раздавались приказы соблюдать дистанцию и оставаться дома. Детские площадки, уличные тренажеры, а иногда даже скамейки в парках были огорожены запрещающими лентами. Люди начали обрабатывать все возможное дезинфицирующими средствами.
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