Мнение
13.03.2025, 13:31

ПЯТИЛЕТИЕ ПАНДЕМИИ | Ковидные ограничения – позорная глава в истории эстонской политики здравоохранения

 
Виллу Зирнаск
Виллу Зирнаск
ФОТО: Delfi Meedia

В эти дни пять лет назад я чувствовал себя так, будто оказался в научно-фантастическом фильме.

По улицам разъезжали полицейские машины, из громкоговорителей раздавались приказы соблюдать дистанцию и оставаться дома. Детские площадки, уличные тренажеры, а иногда даже скамейки в парках были огорожены запрещающими лентами. Люди начали обрабатывать все возможное дезинфицирующими средствами.

Задним числом многие „авторы научно-фантастического фильма“ утверждали, что в той ситуации не было лучшего решения, так как о свойствах опасного вируса тогда знали мало.

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