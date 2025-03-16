Мова не нужна, украинскую литературу сжечь. Как учат детей в оккупированных Россией селах

По селу начали ходить российские солдаты с автоматами и контролировать перемещение местных жителей. „Было очень страшно. Нам по селу ходить не разрешали. А вечером начали отключать свет. Первые несколько недель не было воды. Хорошо, что падал снег. Мы растапливали его и использовали вместо воды“, – вспоминает о жизни в оккупации Мария. В апреле односельчане начали покидать родные дома. Большинство людей ехало преимущественно в сторону не оккупированных территорий Украины — несмотря на то, что Россия обстреливала их чуть ли не каждый день. В селе остались те, кто не хотел или в силу разных обстоятельств не мог выехать из оккупации.

О том, что Россия напала на Украину, Мария и ее родные услышали по телевизору утром 24 февраля. Очень скоро через село начали двигаться колонны тяжелой военной техники, на которых Мария видела буквы Z. Боев как таковых в селе не было, однако российская армия устроила здесь базу буквально в первые же дни вторжения.

„Моя дочь любит быть с другими детьми, общаться со сверстниками. Других детей родители не пускали в школу. Но моя так туда хотела, что невозможно было ее туда не пустить“, – объясняет Мария. Она волновалась, что если ограничивать Оксану в контакте со сверстниками, то это травмирует ребенка и в будущем у нее будут проблемы с общением. Мария успокаивала себя: пусть обучение проходит по российским учебным программам и русскоязычным учебникам, но зато дочери будет комфортно общаться в коллективе ровесников, которых она хорошо знает. По крайней мере, так Марии казалось поначалу.

Украинское село, в котором жили Мария и ее дочь Оксана, россияне оккупировали в самом начале марта 2022 года. В родную школу девочка-подросток смогла пойти только в сентябре, когда оккупационные власти восстановили обучение. Там вместо украинского флага ее „встретил“ российский, учителя были чужими. Мария понимала, куда отдает своего ребенка, понимала, что обучение в школе будет на русском. Однако после полугода жизни в оккупации, когда ребенок постоянно находился дома, Мария все же посчитала лучшим вариантом для дочери отдать ее в школу.

„Мы остались дома, потому что не знали, что именно где-то там нас ждет. А в селе у нас был свой дом, был подвал, запасы еды“, – объясняет Мария.

Родителям нельзя, а военным с автоматами – можно?

В первые месяцы оккупации школа была закрыта. Позже Мария слышала от очевидцев, что, по всей видимости, весной там организовали госпиталь для российских военных, потому что вокруг видели много окровавленных бинтов. Также выяснилось, что оккупанты ее ограбили, потому что из здания школы исчезла вся компьютерная техника, которую учителя использовали на уроках.

А уже в августе оккупационная администрация сообщила родителям школьников, что с сентября 2022 года будет восстановлена система обучения. Оккупанты обвешали стены школы российскими флагами и сменили почти весь педагогический коллектив. Новыми учителями стали местные или жители соседних сел. Но это были люди, которые до оккупации не имели ничего общего с педагогикой или образованием. Мария рассказывает, что родителей в школу не пускали. Не позволили прийти даже на первый звонок.

При входе в школу сидел назначенный оккупантами вооруженный охранник, который должен был следить за тем, чтобы никто, кроме учителей и учеников, в нее не попал. Он каждое утро проверял детские рюкзаки. Детям объяснял свои действия так: „Мало ли, что вы в рюкзаке можете пронести“. Оксана жаловалась маме на эту унизительную для нее процедуру. На переменах по коридору школы ходили военные с автоматами.

„Дочке было неприятно и страшно. Как это — ходит с автоматом по школе? Значит, родителям зайти в школу нельзя, а вы с автоматами ходите?“, — возмущается мать школьницы.

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