Роскошно! Начался последний этап строительства жилого района Уус-Ярвекюла стоимостью 40 миллионов евро
Компания Invego приступила к последнему этапу строительства жилого района Уус-Ярвекюла, состоящего из рядных и парных домов, рассчитанных в общей сложности на 165 семей. Стоимость строительства составит 40 миллионов евро, к началу 2026 года будут сданы последние 32 дома.
В жилом районе Уус-Ярвекюла, который рассчитан на 165 семей, на сегодняшний день все парные дома проданы, но ещё есть свободные боксы рядных домов как для тех, кто хочет заселиться немедленно, так и для желающих получить жилье, соответствующее их собственным планам и пожеланиям. „Хотя последние три года на рынке недвижимости в целом были относительно спокойными, новое жильё в рядных домах Уус-Ярвекюла покупалось постоянно и в этот период. Так что, теперь мы перешли к строительству и продажам домов последнего этапа“, – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи, добавив в подтверждение своих слов, что только за первые два месяца этого года новые дома в Уус-Ярвекюла приобрели ещё 8 семей.
„По сути, люди покупают дом по цене большей квартиры. Да, это рядный дом, но у него есть многие типичные для индивидуального дома преимущества и лишь некоторые соответствующие обязательства“, — объясняет Вяхи главную причину, по которой дома в Уус-Ярвекюла так быстро находит новых владельцев. Все дома в Уус-Ярвекюла энергетического класса А. К тому же, Invego – единственная в Эстонии компания, предоставляющая покупателям пятилетнюю строительную гарантию, благодаря которой новому владельцу не придётся беспокоиться о своих инвестициях, и он сможет с комфортом обустраиваться в своём новом доме.
„Популярность первого в Эстонии большого жилого района, полностью состоящего из рядных и парных домов, является своего рода шагом к давно хорошо себя зарекомендовавшему скандинавскому образу жизни, при котором сообщества предлагают возможность ощутимой приватности“, — говорит Вяхи и добавляет, что сердцем жилого района станет территория общего пользования с разнообразными возможностями для занятий спортом и отдыха, такими как игровая площадка с приключенческой тропой, фитнес-центр и площадка для пляжного волейбола. „Наша цель – предложить семьям дом, где всё необходимое будет под рукой. Здесь есть школы, детский сад и, конечно же, имеется хорошее сообщение с центром Таллинна“, — сказал Вяхи.
После окончания строительства в районе Уус-Ярвекюла, состоящем исключительно из рядных и парных домов, смогут поселиться 165 семей, которые желают жить в окружении природы в непосредственной близости к городу, то есть, те, кто ценит приватность и близость к природе, если это сочетание предлагает квартирный дом. В Уус-Ярвекюла удобно и близко расположены магазины, школы и детский сад, а также имеется хорошее сообщение с городом как на общественном транспорте, так и на автомобиле.
Развитием жилого района Уус-Ярвекюла занимается Invego, финансовый партнёр проекта – принадлежащий EfTEN Capital фонд недвижимости EfTEN United Property Fund. Район Уус-Ярвекюла спроектирован в PIN Arhitektid, за строительные работы отвечает NOBE.
Invego имеет более чем десятилетний опыт работы и является одним из ведущих предприятий развития недвижимости в Эстонии, у которого сейчас находятся в работе около 30 проектов развития в трёх странах. За последние годы предприятие построило в Таллинне и его окрестностях дома более чем для 1300 семей, а также более 50 000 квадратных метров бизнес-площадей. В Эстонии к числу наиболее крупных проектов развития Invego относятся недавно завершённое строительство районов Тискреоя и Табасалу Коду, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд, строительство которых ещё ведётся. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием жилых кварталов Vitolu Parks, Parka Kvartals и Skanstes Rezidences, а также состоящего из рядных домов жилого района Vide Adaži, расположенного в пригороде Риги. Летом у Invego стартовал в южной Португалии проект развития района со 154 виллами Silves Hills, площадь которого составляет 65 гектаров.