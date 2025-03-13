Роскошно! Начался последний этап строительства жилого района Уус-Ярвекюла стоимостью 40 миллионов евро

В жилом районе Уус-Ярвекюла, который рассчитан на 165 семей, на сегодняшний день все парные дома проданы, но ещё есть свободные боксы рядных домов как для тех, кто хочет заселиться немедленно, так и для желающих получить жилье, соответствующее их собственным планам и пожеланиям. „Хотя последние три года на рынке недвижимости в целом были относительно спокойными, новое жильё в рядных домах Уус-Ярвекюла покупалось постоянно и в этот период. Так что, теперь мы перешли к строительству и продажам домов последнего этапа“, – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи, добавив в подтверждение своих слов, что только за первые два месяца этого года новые дома в Уус-Ярвекюла приобрели ещё 8 семей.

„По сути, люди покупают дом по цене большей квартиры. Да, это рядный дом, но у него есть многие типичные для индивидуального дома преимущества и лишь некоторые соответствующие обязательства“, — объясняет Вяхи главную причину, по которой дома в Уус-Ярвекюла так быстро находит новых владельцев. Все дома в Уус-Ярвекюла энергетического класса А. К тому же, Invego – единственная в Эстонии компания, предоставляющая покупателям пятилетнюю строительную гарантию, благодаря которой новому владельцу не придётся беспокоиться о своих инвестициях, и он сможет с комфортом обустраиваться в своём новом доме.

„Популярность первого в Эстонии большого жилого района, полностью состоящего из рядных и парных домов, является своего рода шагом к давно хорошо себя зарекомендовавшему скандинавскому образу жизни, при котором сообщества предлагают возможность ощутимой приватности“, — говорит Вяхи и добавляет, что сердцем жилого района станет территория общего пользования с разнообразными возможностями для занятий спортом и отдыха, такими как игровая площадка с приключенческой тропой, фитнес-центр и площадка для пляжного волейбола. „Наша цель – предложить семьям дом, где всё необходимое будет под рукой. Здесь есть школы, детский сад и, конечно же, имеется хорошее сообщение с центром Таллинна“, — сказал Вяхи.