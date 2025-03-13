13.03.2025, 13:12
У члена комиссии по гособороне нет допуска к секретам НАТО. Репинский в свое время из-за этого остался без кресла
ФОТО: | Delfi Meedia
Глава парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческу (Eesti 200) подтвердил, что Анти Пооламетс (EKRE) является единственным членом комиссии по гособороне, не имеющим допуска к секретной информации НАТО. Это означает, что когда комиссия занимается вопросами секретности НАТО, Пооламетс — единственный член комиссии из фракции EKRE — остается за дверью.