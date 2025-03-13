У члена комиссии по гособороне нет допуска к секретам НАТО. Репинский в свое время из-за этого остался без кресла

По словам Стойческу, член комиссии по государственной обороне должен иметь допуск к секретной информации НАТО, и это требуется по закону. „Члены комиссии по государственной обороне должны иметь эти разрешения, иначе они не смогут по-настоящему выполнять свою работу“, — отметил он.