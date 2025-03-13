Новости Эстонии
13.03.2025, 13:12

У члена комиссии по гособороне нет допуска к секретам НАТО. Репинский в свое время из-за этого остался без кресла

 
У Анти Пооламетса нет допуска к секретной информации НАТО, хотя он и является членом комиссии по гособороне.
У Анти Пооламетса нет допуска к секретной информации НАТО, хотя он и является членом комиссии по гособороне.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Глава парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческу (Eesti 200) подтвердил, что Анти Пооламетс (EKRE) является единственным членом комиссии по гособороне, не имеющим допуска к секретной информации НАТО. Это означает, что когда комиссия занимается вопросами секретности НАТО, Пооламетс — единственный член комиссии из фракции EKRE — остается за дверью.

По словам Стойческу, член комиссии по государственной обороне должен иметь допуск к секретной информации НАТО, и это требуется по закону. „Члены комиссии по государственной обороне должны иметь эти разрешения, иначе они не смогут по-настоящему выполнять свою работу“, — отметил он.

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