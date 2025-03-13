Исследование: сбережения более чем половины жителей Эстонии по-прежнему не защищены от инфляции(1)
Согласно результатам опроса, недавно проведённого Kantar EMOR, более половины, а именно 57% жителей Эстонии, держат свои сбережения на обычном банковском счёте, где они, по сути, не зарабатывают процентов, и, таким образом, не защищены от инфляции.
Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, заказавшего исследование, считает, что в последние годы, в среде высокой инфляции, люди стали лучше понимать необходимость разумно управлять своими сбережениями, но от идеала мы всё ещё очень далеки. „Хорошая новость состоит в том, что боле чем четыре пятых людей имеют сбережения, а плохая в том, что более половины этих людей не занимается управлением своими деньгами активно“, – прокомментировала результаты исследования Пехтер.
Из тех, кто ответил на опрос, 82% подтвердили, что у них есть сбережения, а 18% признались, что сбережений у них нет. Почти шестая часть респондентов имеет сбережения менее 1000 евро, а более трети — менее 5000 евро. Примерно одинаковое количество людей – по 14% респондентов – имеют соответственно сбережения в размере 5–10 тысяч евро, 10–25 тысяч евро или более 25 тысяч евро.
Наиболее распространённой причиной, по которой деньги хранятся на расчётном счёте или наличными, а не вносятся на сберегательный или накопительный вклад, является слишком низкая процентная ставка. „Совершенно очевидно, что возможность заработать около 3% в год на первый взгляд кажется слишком скромной, но ведь все понимают, что это всё же на 3% больше, чем ничего. На самом деле, инфляция съедает лежащие без движения сбережения точно также, откусывая проценты по крохотному кусочку за раз“, – сказала Пехтер и добавила, что при этом целых четыре пятых пользователей соответствующих продуктов Bigbank, участвовавших в опросе, отметили именно высокие зарабатываемые проценты.
„Различия в отношении к сберегательным продуктам в первую очередь отражают опыт или его отсутствие“, – сказала Пехтер, по словам которой, 27% респондентов, не имеющих накопительного счета, мотивировали это тем, что предпочитают иметь быстрый доступ к своим сбережениям, и 26% – тем, что они недостаточно знают об этих продуктах. „То, что эти группы респондентов практически совпадают, вполне логично, поскольку одна из общих черт услуг сберегательных вкладов, предлагаемых разными банками, заключается в том, что деньгами можно снова воспользоваться всего через несколько дней“, — привела Пехтер пример неосведомлённости потребителей.
Фирма Kantar EMOR проводила исследование по заказу Bigbank в четвёртом квартале прошлого года, и в Эстонии в нём приняли участие 1025 человек.
Bigbank AS (www.bigbank.ee) – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объём баланса Bigbank составляет более 2,5 миллиарда евро, из которых на портфель коммерческих кредитов приходится более 600 миллионов евро.