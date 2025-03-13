Исследование: сбережения более чем половины жителей Эстонии по-прежнему не защищены от инфляции

Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, заказавшего исследование, считает, что в последние годы, в среде высокой инфляции, люди стали лучше понимать необходимость разумно управлять своими сбережениями, но от идеала мы всё ещё очень далеки. „Хорошая новость состоит в том, что боле чем четыре пятых людей имеют сбережения, а плохая в том, что более половины этих людей не занимается управлением своими деньгами активно“, – прокомментировала результаты исследования Пехтер.

Из тех, кто ответил на опрос, 82% подтвердили, что у них есть сбережения, а 18% признались, что сбережений у них нет. Почти шестая часть респондентов имеет сбережения менее 1000 евро, а более трети — менее 5000 евро. Примерно одинаковое количество людей – по 14% респондентов – имеют соответственно сбережения в размере 5–10 тысяч евро, 10–25 тысяч евро или более 25 тысяч евро.

Наиболее распространённой причиной, по которой деньги хранятся на расчётном счёте или наличными, а не вносятся на сберегательный или накопительный вклад, является слишком низкая процентная ставка. „Совершенно очевидно, что возможность заработать около 3% в год на первый взгляд кажется слишком скромной, но ведь все понимают, что это всё же на 3% больше, чем ничего. На самом деле, инфляция съедает лежащие без движения сбережения точно также, откусывая проценты по крохотному кусочку за раз“, – сказала Пехтер и добавила, что при этом целых четыре пятых пользователей соответствующих продуктов Bigbank, участвовавших в опросе, отметили именно высокие зарабатываемые проценты.