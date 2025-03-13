Футболист, который год назад играл в чемпионате Эстонии, получил приглашение в сборную Канады

В марте в США пройдет финальная часть турнира Лиги наций КОНКАКАФ, где встретятся четыре сильнейшие сборные: Канада, США, Панама и Мексика. Канада, занимающая 31-е место в рейтинге ФИФА, начнёт борьбу с Мексикой в полуфинале 21 марта, в этот же день сыграют США и Панама. Победители этих матчей встретятся в финале 24 марта в Лос-Анджелесе, а проигравшие поборются за третье место.

Главный тренер канадской сборной, Джесси Марш, вызвал всех своих ведущих игроков, включая вингера „Баварии“ Альфонсо Дэвиса и нападающего „Лилля“ Джонатана Дэвида. Особое внимание привлекает 23-летний Промис Дэвид, который впервые попал в состав национальной команды. Еще год назад он играл за „Нымме Калью“ в эстонской Премиум-Лиге, а летом подписал контракт с бельгийским „Юнионом“, где за 23 матча забил 11 голов.

Кроме того, 24-летний футболист, который также выступал в эстонском чемпионате, продемонстрировал отличные результаты: 16 матчей, 14 голов и 3 результативные передачи.

„Я много трудился, и, конечно, мне также повезло. Я играл в Первой лиге, где-то в Вильянди, или как вы там это место называете... А теперь я играл против амстердамского ’Аякса’. И теперь сборная. За два года произошло многое, и за следующие два будет ещё больше. Я с нетерпением жду, что ещё принесёт моя карьера. Постараюсь поднять свои выступления на ещё более высокий уровень“, — поделился Промис Дэйвид в интервью Soccernet.ee в феврале.

Лига наций КОНКАКАФ — международный футбольный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна, организуемый КОНКАКАФ. Он был впервые запланирован на 2018 год, с завершением в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире предусмотрены принципы повышения и понижения в классе команд. Лига наций КОНКАКАФ проводится раз в два года, а выявление победителя происходит в нечетные годы. Этот турнир призван заменить традиционные товарищеские матчи и предоставить всем сборным региона стабильное количество игр, в отличие от текущей ситуации, когда некоторые команды проводят только пару матчей в год или даже меньше.

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