После двух поражений „Олимпия“ из Любляна, лидер высшей лиги Словении, в 25-м туре принимала команду „Мура“. Эстонский нападающий начал матч на скамейке запасных, но с большим интересом наблюдал, как его команда вышла вперёд на 35-й минуте. „Мура“ сравняла счёт на 76-й минуте, и через две минуты Тамм вышел на поле.

На 89-й минуте, после отличной передачи в штрафной, эстонский нападающий, уверенно оценив момент, отправил мяч в левый нижний угол ворот, забив победный гол и обеспечив своей команде важную победу. Стоит отметить, что с 85-й минуты гости остались в меньшинстве после того, как Кай Ципот получил вторую желтую карточку.

После 25 сыгранных матчей „Олимпия“ продолжает уверенно возглавлять таблицу, набрав 54 очка. Отставание ближайшего преследователя, „Марибора“, увеличилось до шести очков, так как команда потерпела поражение от „Приморье“ со счётом 1:2. Перед паузой на игры сборных „Олимпия“ встретится с „Радомлье“, которые занимают восьмое место в турнирной таблице.

Алекс Матиас Тамм, подписавший контракт с клубом в январе на 2,5 года, продолжает впечатлять своими результатами. Уже в шести матчах он забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Алекс Маттиас Тамм стал лучшим бомбардиром эстонской Премиум лиги в прошлом сезоне, забив 28 голов, и был признан лучшим игроком лиги по версии тренеров.

В среду главный тренер мужской сборной Эстонии Юрген Хенн на пресс-конференции отметил, что в ближайших тренировках Тамм, Раунo Саппинен, Хенри Аниер и Роби Саарма будут бороться за место основного нападающего сборной в матчах в марте. После победы „Олимпии“, в которой Тамм забил решающий гол, эстонский форвард может стать основным кандидатом на эту позицию.

„Олимпия“ из Любляны — семикратный чемпион Словении (1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2015/16, 2017/18, 2022/23) и семикратный обладатель Кубка Словении (1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019, 2021) и Суперкубка Словении (1995). В 2004 году „Олимпия“ была расформирована в связи с банкротством, но уже в следующем году воссоздали клуб с тем же названием.

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