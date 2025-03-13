Плей-офф ЛЧ | „Реал“ обыграл „Атлетико“ в серии пенальти и вышел в четвертьфинал

„Боруссия“ вышла на „Барселону“ в 1/4 финала ЛЧ

Матч начался с курьезного гола хозяев – Исмаили прострелил, а Кобель пропустил мяч между ног. „Боруссия“ долго доминировала, но сравняла счет лишь после перерыва – Джан реализовал пенальти. Победный гол забил Байер после передачи Гирасси. „Лилль“ не смог отыграться, а Кобель исправился, отбив опасные удары.

„Боруссия“ вышла в четвертьфинал ЛЧ, где встретится с „Барселоной“.

„Арсенал“ прошел ПСВ

Лондонский „Арсенал“, разгромивший ПСВ 7:1 в первом матче 1/8 финала, в ответной встрече позволил себе расслабиться и завершил игру вничью — 2:2.

Англичане дважды выходили вперед благодаря точным ударам Александра Зинченко и Деклана Райса, но голы Ивана Перишича и Коухаиба Дриоша позволили голландцам избежать поражения.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский „Арсенал“ встретится с победителем мадридского дерби между „Реалом“ и „Атлетико“.

„Астон Вилла“ впервые в XXI веке пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бирмингемская „Астон Вилла“ уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив „Брюгге“ со счетом 3:0 и завершив противостояние с общим результатом 6:1.

Ситуация для бельгийцев осложнилась уже на 17-й минуте — Кирьяни Саббе получил красную карточку за фол последней надежды против Маркуса Рашфорда. Во втором тайме англичане не оставили шансов сопернику: Марко Асенсио, вышедший на замену, оформил дубль, а Йен Матсен поставил эффектную точку.

„Астон Вилла“ пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые в XXI веке, где встретится с парижским „ПСЖ“, а игры пройдут 8-9 и 15-16 апреля.

Последний раз „Астон Вилла“ достигала этой стадии в сезоне 1982/83, когда на пути в полуфинал ей не смог устоять туринский „Ювентус“.

„Реал“ обыграл „Атлетико“ в серии пенальти

Мадридское дерби между „Атлетико“ и „Реалом“ началось с гола англичанина Конора Галлахера, который открыл счёт уже на 28-й секунде, оказавшись первым на мяче после подачи. Это сделало общий счёт двух матчей ничейным — 2:2.