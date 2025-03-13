Плей-офф ЛЧ | „Реал“ обыграл „Атлетико“ в серии пенальти и вышел в четвертьфинал
В среду стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.
„Боруссия“ вышла на „Барселону“ в 1/4 финала ЛЧ
Матч начался с курьезного гола хозяев – Исмаили прострелил, а Кобель пропустил мяч между ног. „Боруссия“ долго доминировала, но сравняла счет лишь после перерыва – Джан реализовал пенальти. Победный гол забил Байер после передачи Гирасси. „Лилль“ не смог отыграться, а Кобель исправился, отбив опасные удары.
„Боруссия“ вышла в четвертьфинал ЛЧ, где встретится с „Барселоной“.
„Арсенал“ прошел ПСВ
Лондонский „Арсенал“, разгромивший ПСВ 7:1 в первом матче 1/8 финала, в ответной встрече позволил себе расслабиться и завершил игру вничью — 2:2.
Англичане дважды выходили вперед благодаря точным ударам Александра Зинченко и Деклана Райса, но голы Ивана Перишича и Коухаиба Дриоша позволили голландцам избежать поражения.
В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский „Арсенал“ встретится с победителем мадридского дерби между „Реалом“ и „Атлетико“.
„Астон Вилла“ впервые в XXI веке пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бирмингемская „Астон Вилла“ уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив „Брюгге“ со счетом 3:0 и завершив противостояние с общим результатом 6:1.
Ситуация для бельгийцев осложнилась уже на 17-й минуте — Кирьяни Саббе получил красную карточку за фол последней надежды против Маркуса Рашфорда. Во втором тайме англичане не оставили шансов сопернику: Марко Асенсио, вышедший на замену, оформил дубль, а Йен Матсен поставил эффектную точку.
„Астон Вилла“ пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые в XXI веке, где встретится с парижским „ПСЖ“, а игры пройдут 8-9 и 15-16 апреля.
Последний раз „Астон Вилла“ достигала этой стадии в сезоне 1982/83, когда на пути в полуфинал ей не смог устоять туринский „Ювентус“.
„Реал“ обыграл „Атлетико“ в серии пенальти
Мадридское дерби между „Атлетико“ и „Реалом“ началось с гола англичанина Конора Галлахера, который открыл счёт уже на 28-й секунде, оказавшись первым на мяче после подачи. Это сделало общий счёт двух матчей ничейным — 2:2.
На 68-й минуте Килиан Мбаппе показал свое мастерство, пройдя двух защитников „Атлетико“ и получив фол в штрафной. Судья назначил пенальти, но Винисиус Жуниор не смог реализовать 11-метровый, отправив мяч выше ворот.
В оставшееся время матча команды не смогли забить, и игра перешла в дополнительное время, где также не было голов. Исход встречи решала серия послематчевых пенальти.
В серии пенальти сильнее оказался „Реал“, реализовав четыре из пяти попыток. Победный гол на свой счёт записал защитник Антонио Рюдигер. В свою очередь, у „Атлетико“ не удалось забить из-за двойного касания при попытке Хулиана Альвареса, а Маркос Льоренте угодил в перекладину. У „Реала“ не удалось забить капитану Лукасом Васкесу.
В следующем раунде команда Карло Анчелотти встретится с лондонским „Арсеналом“.
Стали известны все команды, которые пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов:
„Астон Вилла“ - „ПСЖ“,
„Арсенал“ - „Реал“,
„Бавария“ - „Интер“,
„Барселона“ - „Боруссия“.