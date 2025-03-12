Правда ли, что в японских котокафе предлагают услуги котов-массажистов?

Ролик с котом-массажистом становится вирусным далеко не впервые. Ранее он появлялся как в русскоязычных медиа и соцсетях, так и в англоязычных , однако место съёмки нигде не указывалось. Наиболее ранняя публикация этого видео, которую нам удалось найти в русскоязычном сегменте интернета, датируется 3 июня 2016 года: в этот день его выложило издание „Медуза“ в развлекательной рубрике „Шапито“. К заметке прилагался ролик, вставленный в текст статьи с Facebook, но сейчас уже недоступный.

Котокафе, или кошачье кафе, — пространство, в котором люди могут наслаждаться общением с кошками. Первым таким заведением в мире считается Cat Flower Garden, которое открылось в Тайбэе в 1998 году. Несколько лет спустя котокафе появились в Японии и стали там чрезвычайно популярны. Как правило, в таких пространствах можно играть с кошками, гладить их и угощать специальными снеками. В некоторых заведениях клиентам даже предоставляется возможность вздремнуть в окружении кошек, однако „Проверено“ не удалось найти ни одного котокафе, которое предлагало бы своим клиентам массаж в исполнении животных. В „Республике кошек“ в Осаке есть программа Cat Spa , стоимость которой совпадает с указанной в постах с вирусным видео, однако она не предполагает никаких реальных спа-процедур. За 1500 йен клиент просто побудет с кошками в помещении, оформленном в ретростилистике японских общественных бань . Как гласит описание программы на сайте, „кошачье спа — это как лесные ванны или солнечные ванны. Вы будете окружены кошками, что благотворно влияет на физическое и душевное состояние“.

В ролике показана женщина, которой делают массаж в салоне, а рядом с ней лежит кот. Массажистка приподнимает одеяло, помогая животному перейти на спину посетительницы, и дальше они продолжают работать вдвоём: кот мнёт клиентке спину лапками, а массажистка разминает ей ноги. Авторы постов добавляют, что подобная услуга доступна в некоторых японских котокафе за 1500 йен в час. Видео опубликовали такие Telegram-каналы, как „ Топор+ „ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), „ Сегодня в тренде “ (159 000), „ Котейка “ (123 000), „ Вспышка “ (104 000), „ Сливная крыса “ (109 000) и „ Комсомольская правда: KP.RU “ (61 000). Ролик с котом-массажистом появился в эфире телеканала „ Москва 24 “, его публиковали в „ Дзене “, Instagram и на развлекательных сайтах .

Султан Сулейманов, бывший тогда редактором рубрики „Шапито“, поделился с „Проверено“ ссылкой на то видео. К сожалению, его заархивированных копий не сохранилось, хотя сам профиль в Facebook, где оно было размещено, продолжает публиковать посты. „Судя по тому, что в заметке в „Шапито“ нет никаких деталей — ни названия „спа-центра“, как я его назвал, ни имени кошки (всегда важно уточнять имя кошки!), — все свои догадки для этого текста я строил на увиденном ролике, — рассказал Сулейманов. — Конечно, точнее было бы написать, что животное просто потопталось по спине посетительницы, но смешнее было предположить, что кошка там работает, и стоит миру узнать об этой услуге, как у неё не будет отбоя от клиентов“.

Кроме того, на сайте imgur сохранилась GIF-анимация, опубликованная 1 июня 2016 года. Её источником указан тот же самый ролик, на который двумя днями позднее сослалась „Медуза“. Эта гифка набрала 76 000 просмотров. Спустя два дня после „Медузы“ тот же ролик опубликовал пользователь YouTube, он набрал более 400 000 просмотров.

С помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ установило, что логотип в левом верхнем углу кадра принадлежит японской телепередаче Wan-Nyan Club („Клуб кошек и собак“), которая выходила на канале BS Nippon c 2014 по 2017 год. Также мы нашли статью на японском сайте, в которой утверждалось, что этот фрагмент Wan-Nyan Club был впервые показан 9 декабря 2014 года. Видео якобы сняли в салоне красоты Parbine Hikari в городе Хикари префектуры Ямагути, а кот, который в нём снимался, — на самом деле кошка, которую зовут Ня.

На сайте Parbine нет никакой информации об этой кошке или об услугах кошачьего массажа. Однако оказалось, что с 2013 по 2020 год владелица Parbine Hikari вела блог на платформе Ameblo. И там действительно обнаружились фотографии точно такой же кошки (на фоне точно таких же обоев), как в вирусном видео. 22 февраля 2015 года в блоге была опубликована запись с рассказом о ней: