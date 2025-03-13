Как защититься от телефонных мошенников? Расскажут в Ласнамяэ на второй лекции о кибергигиене
Чтобы не попасться в сети мошенников, важно знать об используемых ими схемах и психологических приемах. О них планируют рассказать на специально организованной лекции 19 марта в Ласнамяэ.
„Наша состоящая из двух занятий серия лекций о кибергигиене началась 5 марта с обзора распространенных видов мошенничества. Экспресс-опрос показал, что большинство присутствовавших так или иначе уже сталкивались с попытками мошенничества. Вряд ли будет преувеличением сказать, что большинство, если не все, эти случаи были связаны именно с телефонными звонками. За этим типом мошенничества стоят целые колл-центры, а используемые злоумышленниками схемы и психологические приемы становятся все изощреннее“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
На лекции 19 марта об основах безопасного использования смартфона расскажет ведущий специалист по информационной безопасности Центра стратегического управления Таллинна Эстер Линаск.
Занятие на русском языке пройдет в 11:00, на эстонском – в 12:30. Продолжительность лекций составит примерно один час. Занятия пройдут в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).