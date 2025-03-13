Как защититься от телефонных мошенников? Расскажут в Ласнамяэ на второй лекции о кибергигиене

„Наша состоящая из двух занятий серия лекций о кибергигиене началась 5 марта с обзора распространенных видов мошенничества. Экспресс-опрос показал, что большинство присутствовавших так или иначе уже сталкивались с попытками мошенничества. Вряд ли будет преувеличением сказать, что большинство, если не все, эти случаи были связаны именно с телефонными звонками. За этим типом мошенничества стоят целые колл-центры, а используемые злоумышленниками схемы и психологические приемы становятся все изощреннее“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.