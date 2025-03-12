Эстоно-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ с трудом обыграла „Виймси“

„Тартуский университет“ поднялся на 4-е место в таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея в активе 17 побед и 10 поражений. Основная борьба за преимущество домашней площадки в четвертьфинале идет с „Валмиерой“, которая в этом туре уступила „ТалТеху“ на выезде.