Баскетбол
12.03.2025, 18:51

Эстоно-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ с трудом обыграла „Виймси“

 
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, состоявшемся в среду, 12 марта, „Тартуский университет“ одержал победу над „Виймси“ со счетом 84:81.

„Тартуский университет“ поднялся на 4-е место в таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея в активе 17 побед и 10 поражений. Основная борьба за преимущество домашней площадки в четвертьфинале идет с „Валмиерой“, которая в этом туре уступила „ТалТеху“ на выезде.

Прошлая неделя выдалась непростой для тартуской команды: сначала они потерпели домашнее поражение от „Валмиеры“ (69:84), а затем уступили на выезде „Вентспилсу“ (82:99).

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