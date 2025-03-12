12.03.2025, 18:51
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ с трудом обыграла „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
В матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, состоявшемся в среду, 12 марта, „Тартуский университет“ одержал победу над „Виймси“ со счетом 84:81.
„Тартуский университет“ поднялся на 4-е место в таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея в активе 17 побед и 10 поражений. Основная борьба за преимущество домашней площадки в четвертьфинале идет с „Валмиерой“, которая в этом туре уступила „ТалТеху“ на выезде.
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