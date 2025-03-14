Усталость? Технологии шумоподавления могут помочь самочувствию
Если вы чувствуете усталость после долгого рабочего дня в открытом офисе или перелета, то это может быть связано с постоянным фоновым шумом. Хотя люди привыкли к звукам дорожного движения или гулу в кафе, все же их постоянное воздействие на здоровье может быть сильнее, чем порой это оценивается, напоминают эксперты Huawei Eesti.
Влияние шума на здоровье тщательно изучено, и очень громкие звуки – такие как шум строительства или громкие концерты – часто считаются вредными. Но на самом деле, звук не обязательно должен быть громким, чтобы оказывать воздействие на людей. Монотонный гул в салоне самолета или суетливая атмосфера открытого офиса могут показаться не столь раздражающими, но все же эти звуки постоянно нагружают мозг, поскольку этот орган обрабатывает звуки, даже когда мы слушаем их неосознанно. Часто самым важным оказывается даже не громкость шума, а его продолжительность. Когда звук постоянный и неизбежный, то мозгу приходится с ним как-то справляться, что может утомлять и повышать уровень стресса.
Влияние шума на здоровье может проявляться по-разному. Одним из основных последствий является усиление стресса и тревожности, поскольку постоянный звук может повышать уровень гормонов стресса. Когда мозгу приходится отфильтровывать фоновый шум, то он расходует энергию и снижает концентрацию, что, в свою очередь, может вызвать усталость. Если человек находится в среде с постоянным, но негромким уровнем шума, то он не сразу замечает его воздействие. Тем не менее со временем это положение может также начать влиять на ментальное благополучие людей.
Сон – это одно из первых привычных действий человека, которое может быть нарушено постоянным шумом. Даже если звук вас не разбудит, он все равно может повлиять на циклы сна и сократить продолжительность фазы глубокого сна. В результате человек просыпается с утра уставшим, даже если он выспался. Кроме того, было установлено, что длительное воздействие окружающего шума, например, звуков транспорта или рабочего производства, может привести к повышению артериального давления и увеличению риска сердечных заболеваний.
Особенно утомительны для организма как непрерывные и низкочастотные звуки – такие как шум самолета или поезда, но также и резкие звуки – такие как шум транспорта в сочетании с автомобильными гудками. Фоновый шум, который вы не можете контролировать, может вызывать усталость, поскольку мозг не может полностью его отключить. Вот почему многие люди чувствуют усталость после перелета или нуждаются в тихом месте для восстановления сил при работе в открытом офисе.
Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина поясняет, что в таких ситуациях решением могут стать современные технологии шумоподавления. „Ежедневно вокруг нас много отвлекающих звуков, которые могут нарушить концентрацию и усилить утомляемость. Вот почему важно найти способы минимизировать шум, чтобы мозгу не приходилось постоянно обрабатывать фоновые звуки“, – говорит она.
„Например, новые наушники, такие как Huawei FreeBuds Pro 4, используют технологию шумоподавления на основе искусственного интеллекта, которая значительно снижает фоновый шум, помогая пользователю лучше восстанавливать концентрацию“, – добавляет эксперт по технологиям.
По словам Мишиной, эти наушники обеспечивают на 30% лучшее шумоподавление по сравнению с предыдущей моделью и способны приглушать звуки до 100 дБ, что сопоставимо с уровнем шума на музыкальном фестивале.
Хотя полностью избежать шума не всегда возможно, его воздействие все же можно смягчать. Если вы работаете в шумной обстановке, то восстановить концентрацию помогают несколько минут тишины. Ночью генератор белого шума или беруши могут помочь предотвратить нарушение сна из-за окружающего шума. Если вам сложно сосредоточиться в открытом офисе, то решением может стать улучшение акустики помещения или использование шумоподавляющих наушников. Более осознанный подход также может помочь во время путешествий, например, использование шумоподавляющих наушников в самолете или поезде снижает нагрузку на органы слуха и помогает предотвратить чрезмерную утомляемость.