Усталость? Технологии шумоподавления могут помочь самочувствию

Влияние шума на здоровье тщательно изучено, и очень громкие звуки – такие как шум строительства или громкие концерты – часто считаются вредными. Но на самом деле, звук не обязательно должен быть громким, чтобы оказывать воздействие на людей. Монотонный гул в салоне самолета или суетливая атмосфера открытого офиса могут показаться не столь раздражающими, но все же эти звуки постоянно нагружают мозг, поскольку этот орган обрабатывает звуки, даже когда мы слушаем их неосознанно. Часто самым важным оказывается даже не громкость шума, а его продолжительность. Когда звук постоянный и неизбежный, то мозгу приходится с ним как-то справляться, что может утомлять и повышать уровень стресса.

Влияние шума на здоровье может проявляться по-разному. Одним из основных последствий является усиление стресса и тревожности, поскольку постоянный звук может повышать уровень гормонов стресса. Когда мозгу приходится отфильтровывать фоновый шум, то он расходует энергию и снижает концентрацию, что, в свою очередь, может вызвать усталость. Если человек находится в среде с постоянным, но негромким уровнем шума, то он не сразу замечает его воздействие. Тем не менее со временем это положение может также начать влиять на ментальное благополучие людей.

Сон – это одно из первых привычных действий человека, которое может быть нарушено постоянным шумом. Даже если звук вас не разбудит, он все равно может повлиять на циклы сна и сократить продолжительность фазы глубокого сна. В результате человек просыпается с утра уставшим, даже если он выспался. Кроме того, было установлено, что длительное воздействие окружающего шума, например, звуков транспорта или рабочего производства, может привести к повышению артериального давления и увеличению риска сердечных заболеваний.