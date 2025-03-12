ВИДООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ обыграл латвийский клуб и сделал подарок команде из Тарту

Столичный „ТалТех“ начал матч неудачно, уступив первую четверть со счетом 17:23, но ко второму перерыву сумел выйти вперед — 41:32. В начале третьей четверти хозяева совершили мощный рывок и увеличили преимущество до 19 очков (55:36).

Однако в заключительной четверти латвийская команда вернулась в игру, сократив разницу до двух очков (63:65). Несмотря на это, „ТалТех“ снова оторвался и на седьмой минуте вел 86:73.