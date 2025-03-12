Баскетбол
12.03.2025, 18:33

Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ обыграл латвийский клуб и сделал подарок команде из Тарту

 
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В среду, 12 марта, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „ТалТех“ одержал домашнюю победу над латвийским клубом „Валмиера“ со счетом 92:84.

Столичный „ТалТех“ начал матч неудачно, уступив первую четверть со счетом 17:23, но ко второму перерыву сумел выйти вперед — 41:32. В начале третьей четверти хозяева совершили мощный рывок и увеличили преимущество до 19 очков (55:36).

Однако в заключительной четверти латвийская команда вернулась в игру, сократив разницу до двух очков (63:65). Несмотря на это, „ТалТех“ снова оторвался и на седьмой минуте вел 86:73. За полторы минуты до конца „Валмиера“ вновь подобралась к сопернику вплотную (86:84), но ключевым игроком концовки стал Карлос Юргенс — он забросил трехочковый и уверенно реализовал штрафные броски, обеспечив победу „ТалТеху“.

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