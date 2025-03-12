12.03.2025, 18:33
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ обыграл латвийский клуб и сделал подарок команде из Тарту
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 12 марта, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „ТалТех“ одержал домашнюю победу над латвийским клубом „Валмиера“ со счетом 92:84.
Столичный „ТалТех“ начал матч неудачно, уступив первую четверть со счетом 17:23, но ко второму перерыву сумел выйти вперед — 41:32. В начале третьей четверти хозяева совершили мощный рывок и увеличили преимущество до 19 очков (55:36).
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