Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ обыграл латвийский клуб и сделал подарок команде из Тарту

Однако в заключительной четверти латвийская команда вернулась в игру, сократив разницу до двух очков (63:65). Несмотря на это, „ТалТех“ снова оторвался и на седьмой минуте вел 86:73. За полторы минуты до конца „Валмиера“ вновь подобралась к сопернику вплотную (86:84), но ключевым игроком концовки стал Карлос Юргенс — он забросил трехочковый и уверенно реализовал штрафные броски, обеспечив победу „ТалТеху“.