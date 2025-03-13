Привлечь Россию к ответственности за военные преступления – призывают спикеры парламентов семи государств

Руководители парламентов отметили, что Россия, воодушевленная безнаказанностью, продолжает грубо нарушать принципы Устава ООН и глумиться над основными правами человека. „Россия при поддержке своих сообщников продолжает вести геноцидную войну против Украины и ее народа, угрожая нашему континенту и всему миру“, – отметили они в подписанном в Вильнюсе совместном заявлении.

По словам спикеров, правомочность международных гарантий для тысяч украинских военнопленных, находящихся во власти российских захватчиков, серьезно подорвана, поскольку Россия не предоставляет достаточного доступа к военнопленным и заложникам Международному комитету Красного Креста (МККК), а также другим международным и гуманитарным организациям, действующим на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины и в России.

„Отказ независимым наблюдателям в доступе к местам интернирования в сочетании с принятием имеющих широкое трактование законов об амнистии российских военнослужащих способствуют безнаказанности за систематические пытки и жестокое обращение с военнопленными“, – сообщили они.

По словам руководителей парламентов, эти военные преступления отражают проводимую Россией государственную политику террора и пренебрежения международным правом. „Это не дело рук вышедших из подчинения солдат — это целенаправленная государственная политика, призванная сломить сопротивление Украины посредством террора.

Кремль не только допускает эти преступления, но и активно поощряет их. Общественные деятели в России открыто призывают к бесчеловечному обращению с украинскими военнопленными и даже к их казни, часто используя дегуманизирующие выражения в публичном обсуждении и в государственных СМИ“, – отметили они в совместном заявлении.