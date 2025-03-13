Правительство достигло соглашения: 5% ВВП. Безопасность Эстонии обсудили на инфочасе в Рийгикогу

Член Рийгикогу Варро Вооглайд высказал тревогу в связи с мерами по обеспечению безопасности Эстонии. Он отметил, что обеспечению безопасности Эстонии способствует НАТО, большую роль в котором играют США, и спросил, ожидается ли, что основная обязанность по обеспечению безопасности теперь будет возложена на Европейский союз.

По словам Цахкна, у НАТО есть действующие оборонные планы и нам точно известно, какие меры необходимо будет активнее принимать в ближайшие годы. Он отметил, что это позволит НАТО стать сильнее, чем когда-либо ранее. Цахкна добавил, что правительство пришло к соглашению, согласно которому расходы на оборону необходимо повысить до 5 % ВВП. Аналогичного плана придерживаются Латвия, Литва и Польша.

„Крайне важно, чтобы мы повышали расходы на оборону нашего региона в соответствии с договоренностями относительно региональной обороны, достигнутыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Это означает более мощное сдерживание и реальную способность отреагировать на возможное нападение России уже с первой секунды“, – сказал Цахкна. Министр иностранных дел подчеркнул, что присутствие НАТО в Эстонии обеспечено посредством истребителей и обороны Балтийского моря. Нет причин сомневаться в функционировании НАТО.

Говоря о США, министр сказал, что Эстонию с этим государством связывают очень дружественные, практические и прочные отношения. Он также сослался на ответ Дональда Трампа на вопрос о Балтийских государствах, в котором президент отметил, что у Балтийских государств очень сложный сосед, и подтвердил свою приверженность Балтийским государствам и НАТО. „Могу заверить, что у нас нет ни одного подтвержденного фактами утверждения об отказе Трампа от приверженности НАТО“, – сказал Цахкна.

Министр иностранных дел сообщил, что в течение многих лет европейские страны платят за единую систему обороны НАТО значительно меньше, чем США. Европа и Европейский союз должны начать вносить значительно больший вклад в безопасность и государственную оборону, и это и планируется осуществить.

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