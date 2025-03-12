Хенн объявил состав сборной Эстонии по футболу на старт отбора ЧМ-2026: два дебютанта в команде
Сборная Эстонии по футболу начнёт отборочный цикл чемпионата мира в марте с выездных матчей против Израиля и Молдовы. Сегодня главный тренер Юрген Хенн объявил состав команды.
Из-за травмы капитан сборной Карол Метс не попал в заявку. „Отсутствие Метса, безусловно, станет для нас испытанием. Нам нужно найти других игроков, которые смогут компенсировать его потерю. Я постоянно на связи с Метсом, держу его в курсе наших планов, чтобы его возвращение в летнее окно прошло как можно более гладко“, — отметил Хенн.
Кроме того, из-за восстановления после травмы в марте не сможет сыграть полузащитник Рокко Роберт Шейн.
Из возможных дебютантов вызов в сборную получили защитник Танель Таммек из „Левадии“ и полузащитник Димитрий Епихин, недавно перешедший из „Пайде“ в словацкий „Тренчин“.
Команда соберётся в воскресенье, 16 марта, и отправится в Венгрию, где будет готовиться к первому матчу против Израиля. Игра состоится 22 марта в 21:45 по эстонскому времени на стадионе „Надьердеи“ в Дебрецене. 25 марта Эстония встретится с Молдовой в Кишинёве.
Обе встречи будут транслироваться в прямом эфире на ETV2.
Смотрите пресс-конференцию, на которой главный тренер Хенн более подробно комментирует состав:
Состав сборной Эстонии на мартовские игры:
Вратари
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) - „Реал Вальядолид“ (Испания) 36/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – „Ботев“ (Болгария) 15/0
Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – „Левадия“ 4/0
Защитники
Йоонас Тамм (02.02.1992) – „Ботев“ (Болгария) 64/4
Максим Паскочи (19.01.2003) – „Грассхоппер“ (Швейцария) 33/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – ГКС Катовице (Польша) 33/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – „Левадия“ 19/1
Михаэль Шённинг-Ларсен (02.02.2001) – „Левадия“ 8/0
Кристо Хуссар (28.06.2002) – „Флора“ 4/0
Йосеф Салисте (10.04.1995) – „Пайде“ 4/0
Танел Таммик (14.06.2002) – „Левадия“ 0/0
Полузащитники
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – „Рапид Бухарест“ (Румыния) 56/8
Власий Синявский (27.11.1996) – „Словацко“ (Чехия) 39/1
Мартин Миллер (25.09.1997) – „Пайде“ 37/2
Маркус Поом (27.02.1999) – „Флора“ 29/0
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – „Левадия“ 21/0
Маркус Соометс (02.03.2000) – „Ден Босх“ (Нидерланды) 15/0
Кевор Палуметс (21.11.2002) – „Железярне“ (Словакия) 10/1
Иоан Яковлев (19.01.1998) – „Паниониос“ (Греция) 6/1
Патрик Кристал (12.11.2007) – „Кёльн“ (Германия) 2/0
Дмитрий Епихин (28.10.2005) – „Тренчин“ (Словакия) 0/0