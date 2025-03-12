Хенн объявил состав сборной Эстонии по футболу на старт отбора ЧМ-2026: два дебютанта в команде

Из-за травмы капитан сборной Карол Метс не попал в заявку. „Отсутствие Метса, безусловно, станет для нас испытанием. Нам нужно найти других игроков, которые смогут компенсировать его потерю. Я постоянно на связи с Метсом, держу его в курсе наших планов, чтобы его возвращение в летнее окно прошло как можно более гладко“, — отметил Хенн.

Кроме того, из-за восстановления после травмы в марте не сможет сыграть полузащитник Рокко Роберт Шейн.

Из возможных дебютантов вызов в сборную получили защитник Танель Таммек из „Левадии“ и полузащитник Димитрий Епихин, недавно перешедший из „Пайде“ в словацкий „Тренчин“.

Команда соберётся в воскресенье, 16 марта, и отправится в Венгрию, где будет готовиться к первому матчу против Израиля. Игра состоится 22 марта в 21:45 по эстонскому времени на стадионе „Надьердеи“ в Дебрецене. 25 марта Эстония встретится с Молдовой в Кишинёве.

Обе встречи будут транслироваться в прямом эфире на ETV2.

Смотрите пресс-конференцию, на которой главный тренер Хенн более подробно комментирует состав:

Состав сборной Эстонии на мартовские игры:

Вратари

Карл Якоб Хейн (13.04.2002) - „Реал Вальядолид“ (Испания) 36/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – „Ботев“ (Болгария) 15/0

Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – „Левадия“ 4/0

Защитники

Йоонас Тамм (02.02.1992) – „Ботев“ (Болгария) 64/4

Максим Паскочи (19.01.2003) – „Грассхоппер“ (Швейцария) 33/0

Мяртен Кууск (05.04.1996) – ГКС Катовице (Польша) 33/0

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – „Левадия“ 19/1

Михаэль Шённинг-Ларсен (02.02.2001) – „Левадия“ 8/0

Кристо Хуссар (28.06.2002) – „Флора“ 4/0

Йосеф Салисте (10.04.1995) – „Пайде“ 4/0

Танел Таммик (14.06.2002) – „Левадия“ 0/0

Полузащитники