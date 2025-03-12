Умер один из самых богатых бывших спортсменов Джуниор Бриджмен

Бывший игрок НБА и совладелец „Милуоки Бакс“ Джуниор Бриджмен умер на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НБА.

Бриджмен был выбран „Лос-Анджелес Лейкерс“ на драфте НБА 1975 года под общим восьмым номером. После этого баскетболист поучаствовал в одном из знаковых обменов в истории НБА, который привел будущего члена Зала славы Карима Абдул-Джаббара в „Лейкерс“, передает РБК.

В лиге Бриджмен отыграл 12 сезонов за „Милуоки“ и „Лос-Анджелес Клипперс“. С 711 матчами он занимает третье место в истории „Бакс“, уступая только Яннису Адетокунбо и Крису Миддлтону. Его номер „2“ был выведен из обращения „Милуоки“ в 1988 году.

„Я опустошен известием о внезапной кончине Джуниора Бриджмена. <...> Он был преданным членом семьи НБА в течение 50 лет — в последнее время как миноритарный владелец „Милуоки“, — сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

Бриджмен в прошлом году стал владельцем 10% акций „Милуоки“.

После завершения карьеры в НБА Бриджмен стал успешным бизнесменом. Благодаря успешным инвестициям он приобрел более 450 франшиз ресторанов быстрого питания, включая Wendy’s, Chili’s и Pizza Hut, а затем в 2016 году стал владельцем компании по розливу Coca-Cola и продал почти половину своих ресторанных активов. В прошлом году Forbes оценивал его состояние в $1,4 млрд.

Бриджмен являлся одним из четырех миллиардеров среди бывших и действующих баскетболистов наряду с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном и Леброном Джеймсом.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить