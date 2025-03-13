Экономика
13.03.2025, 16:12

НОВЫЙ ПЛАН | В Таллинне выбрали сто мест для установки новых станций зарядки электромобилей

 
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Власти Таллинна планируют еще в этом году объявить тендер, чтобы найти операторов для сотни дополнительных станций зарядки автомобилей на принадлежащих городу землях.

„Электромобили — это будущее, задача города — обеспечить безопасное и бесперебойное дорожное движение, чистый воздух и шум в пределах норм. Таллинн к 2050 году, как и вся Эстония и Европейский союз будет климатически нейтральным, а транспортные выбросы — это очень большая и по-прежнему растущая проблема“, — пояснил изданию Forte вице-мэр столицы Пяртель-Пеэтер Пере.

По его словам, Таллинн планирует найти по тендеру поставщиков как услуги установки станций зарядок, так и услуги их обслуживания.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии