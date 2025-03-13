13.03.2025, 16:12
НОВЫЙ ПЛАН | В Таллинне выбрали сто мест для установки новых станций зарядки электромобилей
ФОТО: | Delfi Meedia
Власти Таллинна планируют еще в этом году объявить тендер, чтобы найти операторов для сотни дополнительных станций зарядки автомобилей на принадлежащих городу землях.
„Электромобили — это будущее, задача города — обеспечить безопасное и бесперебойное дорожное движение, чистый воздух и шум в пределах норм. Таллинн к 2050 году, как и вся Эстония и Европейский союз будет климатически нейтральным, а транспортные выбросы — это очень большая и по-прежнему растущая проблема“, — пояснил изданию Forte вице-мэр столицы Пяртель-Пеэтер Пере.
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