Торговля оживает: в январе экспорт товаров вырос на 13%, импорт — на 16%

Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что начавшийся во второй половине 2024 года рост внешней торговли продолжился и в январе. „В товарообмене со странами Европейского союза экспорт вырос на 11% и импорт на 9%. Экспорт в страны, не входящие в Европейский союз, вырос на 19%, а импорт их этих стран — на целых 57%. Больше всего на это повлиял рост экспорта в Соединенные Штаты Америки и рост импорта из Турции“, — добавила Леппметс.

В январе больше всего вырос экспорт минеральной продукции

Из товаров в январе больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), древесину и изделия из древесины (12%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). По сравнению с январем 2024 года больше всего вырос экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 42 миллиона евро, т.е. 37%), древесины и изделий из древесины (на 35 миллионов евро, т.е. 23%), а также электрооборудования (на 30 миллионов евро, т.е. 15%). Больше всего, а именно на 17 миллионов евро (13%), сократился экспорт механических машин.

В январе экспорт товаров эстонского производства вырос за год, как и реэкспорт, на 13%. Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта осталась на том же уровне и в январе 2025 года составила 65%.

В январе товары больше всего экспортировались в Финляндию (17% от общего объема экспорта), Швецию (9%), Латвию (8%) и Литву (8%). В Финляндию больше всего экспортировали минеральную продукцию, в Швецию — электрооборудование, а в Латвию и Литву — транспортные средства. Больше всего вырос экспорт товаров в Нидерланды (на 37 миллионов евро, т.е. 97%), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось древесины и изделий из древесины. Больше всего, а именно на 10 миллионов евро уменьшился экспорт товаров в Латвию и Россию. В Латвию экспортировали меньше минеральной продукции, в Россию — механических машин.

В январе больше всего импортировали транспортные средства