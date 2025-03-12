12.03.2025, 14:10
Принц Уильям едет в Эстонию(2)
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
В следующий четверг, 20 марта, президент Эстонии Алар Карис встретится в Кадриорге с принцем Уэльским, который прибудет в Эстонию с визитом.
В пятницу, 21 марта, Его Королевское Высочество отправится в Тапа, где встретится с британскими солдатами, проходящими службу в составе союзных сил НАТО.
Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Эстонского союза зеленых технологий, чтобы узнать об инновационных решениях в области зеленых технологий.
Визит призван подчеркнуть прочные двусторонние отношения и сотрудничество в сфере безопасности между Соединенным Королевством и Эстонией.