Новости Эстонии
12.03.2025, 14:10

Принц Уильям едет в Эстонию

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Принц Уэльский Уильям.
Принц Уэльский Уильям.
ФОТО: Scanpix | ZUMAPRESS.com

В следующий четверг, 20 марта, президент Эстонии Алар Карис встретится в Кадриорге с принцем Уэльским, который прибудет в Эстонию с визитом.

В пятницу, 21 марта, Его Королевское Высочество отправится в Тапа, где встретится с британскими солдатами, проходящими службу в составе союзных сил НАТО.

Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Эстонского союза зеленых технологий, чтобы узнать об инновационных решениях в области зеленых технологий.

Визит призван подчеркнуть прочные двусторонние отношения и сотрудничество в сфере безопасности между Соединенным Королевством и Эстонией.

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