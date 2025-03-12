Принц Уильям едет в Эстонию

В пятницу, 21 марта, Его Королевское Высочество отправится в Тапа, где встретится с британскими солдатами, проходящими службу в составе союзных сил НАТО.

Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Эстонского союза зеленых технологий, чтобы узнать об инновационных решениях в области зеленых технологий.

Визит призван подчеркнуть прочные двусторонние отношения и сотрудничество в сфере безопасности между Соединенным Королевством и Эстонией.

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