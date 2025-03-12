ВИДЕО | Задержан капитан контейнеровоза, столкнувшегося с танкером в Северном море. Он гражданин России

О задержании 59-летнего мужчины сообщила полиция британского Хамберсайда. Начато уголовное расследование причин столкновения судов, следователи работают с Агентством морской и береговой охраны. Позже владелец грузового судна, компания Ernst Russ, заявила, что арестован капитан и что он гражданин России. По словам владельца, уточняет „Медуза“, в числе остальных членов экипажа были граждане России и Филиппин.

Капитан „Солонга“ находится под стражей по подозрению в непредумышленном убийстве после вероятной гибели одного из членов экипажа своего судна в результате столкновения (пока он числится пропавшим без вести).

При этом посольство России в Великобритании заявило, что не получало от местных властей информации о присутствии на борту „Солонг“ и „Стэна Иммакюлит“ российских граждан, а также о том, что в результате аварии в Северном море есть пострадавшие россияне.

Напомним, что нефтяной танкер „Стэна Иммакюлит“ шел под флагом США, а контейнеровоз „Солонг“ под флагом Португалии. Они столкнулись в Северном море у берегов Великобритании 10 марта. Танкер находился на якоре в момент, когда в него врезался „Солонг“. Произошел пожар, задевший оба судна, в результате которого один человек из 14 членов экипажа „Солонга“ остается пропавшим без вести. Все 23 человека, которые были на борту нефтяного танкера, найдены.

Известно, что танкер „Стэна Иммакюлит“ перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. В компании-операторе заявили, что произошедший в результате столкновения разлив авиатоплива имел „ограниченные последствия“.

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