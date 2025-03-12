12.03.2025, 14:50
ГРАФИКИ | Депутатам Рийгикогу компенсировали расходы на 1,4 млн евро. Смотрите, кто тратил больше всех!(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Дискуссии о необходимости и размере депутатских возмещений идут уже давно. На основе итогов прошлого года можно сказать, что эта система съедает немалую часть государственного бюджета.
Всего в прошлом году государство потратило на возмещение расходов членам Рийгикогу 1,39 млн евро. Максимальный размер компенсации для всех депутатов составил бы 2,12 млн евро.
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