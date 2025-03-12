ГРАФИКИ | Депутатам Рийгикогу компенсировали расходы на 1,4 млн евро. Смотрите, кто тратил больше всех!

Всего в прошлом году государство потратило на возмещение расходов членам Рийгикогу 1,39 млн евро. Максимальный размер компенсации для всех депутатов составил бы 2,12 млн евро.

Человек, который был членом Рийгикогу в течение целого года, мог потратить чуть более 21 000 евро. Именно так и поступили Эдуард Одинец (СДПЭ), Тармо Тамм (Eesti 200) и Катрин Куусемяэ (Партия реформ).