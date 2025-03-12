Новости Эстонии
12.03.2025, 14:50

ГРАФИКИ | Депутатам Рийгикогу компенсировали расходы на 1,4 млн евро. Смотрите, кто тратил больше всех!

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Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Дискуссии о необходимости и размере депутатских возмещений идут уже давно. На основе итогов прошлого года можно сказать, что эта система съедает немалую часть государственного бюджета.

Всего в прошлом году государство потратило на возмещение расходов членам Рийгикогу 1,39 млн евро. Максимальный размер компенсации для всех депутатов составил бы 2,12 млн евро.

Человек, который был членом Рийгикогу в течение целого года, мог потратить чуть более 21 000 евро. Именно так и поступили Эдуард Одинец (СДПЭ), Тармо Тамм (Eesti 200) и Катрин Куусемяэ (Партия реформ).

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