За рубежом
12.03.2025, 12:50

ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
ФОТО: Philipp von Ditfurth | dpa/picture-alliance

Американский 25-процентный тариф на сталь и алюминий вызвал недовольство торговых партнеров США. Евросоюз обложит пошлинами импорт на 26 млрд евро, сообщает информационный портал DW.

Как отмечает DW, представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на „сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров“ со среды, 12 марта. Новый тариф коснется и Евросоюза, в связи с чем Еврокомиссия (ЕК) уже заявила, что ЕС в ответ на это введет пошлины на американские товары стоимостью 26 миллиардов евро.

Еврочиновники подчеркнули, что „готовы работать с администрацией США“ для поиска решения. „Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено“, - отметили в Брюсселе.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Вашингтона „вредят бизнесу и потребителям“. DW приводит ее цитату: „Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места. Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес“.

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