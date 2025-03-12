Эстонский союз лыжного спорта объявил состав сборной Эстонии на этап Кубка мира в Таллинне
19 марта вечером на Таллиннском певческом поле состоится заключительный перед финалом этап Кубка мира по лыжному спринту классическим стилем. В соревнованиях примут участие более 180 лыжников из 29 стран. На старте окажутся все лидеры сезона, поскольку ситуация в турнирной таблице крайне напряженная, и этот этап станет важной возможностью для спортсменов заработать очки.
11 марта руководство комитета по лыжным гонкам Эстонского лыжного союза передало свой состав Международной федерации лыжного спорта. На трассу Таллиннского певческого поля выйдут шесть женщин и 11 мужчин из Эстонии.
В состав эстонской команды входят:
Женщины: Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерлии Пуллес, Теэси Туул, Ыннела Родендау, Тейлоора Оясте.
Мужчины: Алвар Йоханнес Алев, Мартин Химма, Кристофер Калев, Хенри Роос, Марко Кильп, Карл Себастьян Дремлюга, Ральф Кивил, Альберт Унн, Рихард Пихо, Ларс Пийрманн, Хендрик Петерсон.
Текст в целом написан грамотно, но есть несколько моментов, которые можно улучшить:
„сестры Каазику и Мариэль Мерлии Пуллес“ — здесь, вероятно, ошибка в фамилии. Вероятно, имелась в виду не „Каазику“, а „Каазик“.
„пообещал лыжник“ — правильнее будет использовать „пообещал он“ для лучшей стилистической связности.
„Мариэль Мерлии Пуллес возлагает большие надежды на соревнования и выступление перед домашней публикой.“ — Можно заменить на „возлагает большие надежды на эти соревнования“.
Исправленный вариант текста:
Главный тренер сборной Эстонии Айвар Рехемаа сообщил, что на только что завершившемся чемпионате мира в Трондхейме хорошие результаты в спринте показали сестры Каазик и Мариэль Мерлии Пуллес. Он надеется, что благодаря горячей поддержке домашней публики именно они смогут пройти в квалификационные заезды.
„Среди мужчин ситуация более неопределённая, но если оглянуться на 2023 год, то Дремлюга прошёл дальше и показал отличный результат. На домашнем этапе может случиться всё что угодно, и если народ будет громко поддерживать, то я надеюсь увидеть хотя бы одного из наших мужчин в четвертьфинале“, — говорит Рехемаа.
У главного тренера яркие воспоминания о прошедшем в 2023 году этапе Кубка мира в Таллинне.
„Это событие выделялось среди всех других этапов КМ, и уже сейчас, перед этапом 19 марта, немалое волнение. В качестве организатора это идеальная и компактная площадка, которая находится прямо в центре города. Меня удивила реакция публики и атмосфера, которая достигла своего апогея во время финалов под светом софитов“, — отметил он.
Карл Себастьян Дремлюга, единственный эстонец, который в 2023 году прошёл в четвертьфинал, планирует опробовать трассу на Певческом поле уже в эту пятницу во время чемпионата Эстонии в командном спринте.
„Это поможет лучше прочувствовать трассу, хотя похожие подъемы я в последнее время отрабатывал, например, на лыжной трассе Маммасте в Южной Эстонии. В своих мыслях, преодолевая подъемы, я почти всегда представляю Певческое поле“, — рассказал Дремлюга.
Он надеется улучшить свой результат двухлетней давности. „Я обязательно отдам все силы“, — пообещал он. Также, как и Рехемаа, он с нетерпением ждёт женских гонок. „По сравнению с мужчинами, у женщин стабильность в течение сезона была выше“, — добавил он.
„Трасса на Таллиннском Певческом поле уникальна, я не могу вспомнить ни одной подобной, где весь забег был бы настолько хорошо просматриваемым от начала до конца. Увидеть своими глазами, как лыжный король Йоханнес Хёсфлот Клебо преодолевает эти подъемы, – это нечто особенное. Мало где зрители могут оказаться так близко к мировым звездам. Телетрансляция такого эффекта не даст“, — уверен лыжник.
Мариэль Мерлии Пуллес возлагает большие надежды на эти соревнования и выступление перед домашней публикой. „Трасса с быстрыми спусками и подъемами мне обычно удается. Летом была проделана большая подготовка, и теперь можно будет просто насладиться этим лыжным вечером“, — сказала она, добавив: „Я сама выступала под аркой Певческого поля в детском хоре. Посмотрим, соберется ли 19 марта такая же толпа зрителей, чтобы поддержать как наших спортсменов, так и мировую элиту“.
Когда речь заходит о фаворитах соревнования, Пуллес задумывается. „Мировые лидеры всегда особенная категория. Йонна Сундлинг может показать настоящую мощь, но на такой технически сложной трассе, как та, что на Певческом поле, где каждый поворот и подъем могут изменить ситуацию, ничего нельзя предсказать заранее. Именно это и делает спринт таким захватывающим – никогда не знаешь, кто первым пересечет финишную черту“, — добавила она.
Расписание этапа Кубка мира в Таллинне:
16:30 – Квалификация (женщины)
16:50 – Квалификация (мужчины)
Церемония выбора финалов
17:45 – Концерт Smilers
19:00 – Финальные заезды
20:45 – Награждение
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