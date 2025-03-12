Эстонский союз лыжного спорта объявил состав сборной Эстонии на этап Кубка мира в Таллинне

„Это событие выделялось среди всех других этапов КМ, и уже сейчас, перед этапом 19 марта, немалое волнение. В качестве организатора это идеальная и компактная площадка, которая находится прямо в центре города. Меня удивила реакция публики и атмосфера, которая достигла своего апогея во время финалов под светом софитов“, — отметил он.

У главного тренера яркие воспоминания о прошедшем в 2023 году этапе Кубка мира в Таллинне.

„Среди мужчин ситуация более неопределённая, но если оглянуться на 2023 год, то Дремлюга прошёл дальше и показал отличный результат. На домашнем этапе может случиться всё что угодно, и если народ будет громко поддерживать, то я надеюсь увидеть хотя бы одного из наших мужчин в четвертьфинале“, — говорит Рехемаа.

Главный тренер сборной Эстонии Айвар Рехемаа сообщил, что на только что завершившемся чемпионате мира в Трондхейме хорошие результаты в спринте показали сестры Каазик и Мариэль Мерлии Пуллес. Он надеется, что благодаря горячей поддержке домашней публики именно они смогут пройти в квалификационные заезды.

„Мариэль Мерлии Пуллес возлагает большие надежды на соревнования и выступление перед домашней публикой.“ — Можно заменить на „возлагает большие надежды на эти соревнования“.

„сестры Каазику и Мариэль Мерлии Пуллес“ — здесь, вероятно, ошибка в фамилии. Вероятно, имелась в виду не „Каазику“, а „Каазик“.

Текст в целом написан грамотно, но есть несколько моментов, которые можно улучшить:

Карл Себастьян Дремлюга, единственный эстонец, который в 2023 году прошёл в четвертьфинал, планирует опробовать трассу на Певческом поле уже в эту пятницу во время чемпионата Эстонии в командном спринте.

„Это поможет лучше прочувствовать трассу, хотя похожие подъемы я в последнее время отрабатывал, например, на лыжной трассе Маммасте в Южной Эстонии. В своих мыслях, преодолевая подъемы, я почти всегда представляю Певческое поле“, — рассказал Дремлюга.

Он надеется улучшить свой результат двухлетней давности. „Я обязательно отдам все силы“, — пообещал он. Также, как и Рехемаа, он с нетерпением ждёт женских гонок. „По сравнению с мужчинами, у женщин стабильность в течение сезона была выше“, — добавил он.

„Трасса на Таллиннском Певческом поле уникальна, я не могу вспомнить ни одной подобной, где весь забег был бы настолько хорошо просматриваемым от начала до конца. Увидеть своими глазами, как лыжный король Йоханнес Хёсфлот Клебо преодолевает эти подъемы, – это нечто особенное. Мало где зрители могут оказаться так близко к мировым звездам. Телетрансляция такого эффекта не даст“, — уверен лыжник.

Мариэль Мерлии Пуллес возлагает большие надежды на эти соревнования и выступление перед домашней публикой. „Трасса с быстрыми спусками и подъемами мне обычно удается. Летом была проделана большая подготовка, и теперь можно будет просто насладиться этим лыжным вечером“, — сказала она, добавив: „Я сама выступала под аркой Певческого поля в детском хоре. Посмотрим, соберется ли 19 марта такая же толпа зрителей, чтобы поддержать как наших спортсменов, так и мировую элиту“.

Когда речь заходит о фаворитах соревнования, Пуллес задумывается. „Мировые лидеры всегда особенная категория. Йонна Сундлинг может показать настоящую мощь, но на такой технически сложной трассе, как та, что на Певческом поле, где каждый поворот и подъем могут изменить ситуацию, ничего нельзя предсказать заранее. Именно это и делает спринт таким захватывающим – никогда не знаешь, кто первым пересечет финишную черту“, — добавила она.

Расписание этапа Кубка мира в Таллинне:

16:30 – Квалификация (женщины)

16:50 – Квалификация (мужчины)

Церемония выбора финалов

17:45 – Концерт Smilers

19:00 – Финальные заезды

20:45 – Награждение

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