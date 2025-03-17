Прибыльный бизнес: краденые велосипеды очень легко продать, полиция часто бессильна

Пик краж велосипедов каждый год приходится на один и тот же период: больше всего крадут велосипеды в весенне-летний период, начиная с мая по сентябрь. В это время фиксируется около 70% годового числа краж. Зимой в основном воруют велосипеды, оставленные зимовать на лестничных клетках или убранные на зимний период в запертые кладовки в многоквартирных домах.