ЧП и криминал
17.03.2025, 09:26

Прибыльный бизнес: краденые велосипеды очень легко продать, полиция часто бессильна

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В случае кражи велосипеда поможет страхование жилья
Велосипедный вор. Иллюстративный снимок
Велосипедный вор. Иллюстративный снимок
ФОТО: Lysenko Andrii | Shutterstock

Кражи велосипедов — проблема, которая вызывает беспокойство каждый год, особенно весной и летом, когда поездки на велосипеде особенно популярны. Начальник следственного отдела Тартуского отделения полиции Маргус Каудне делится в газете Maaleht своим опытом в борьбе с этим видом краж и дает совет, как избежать кражи велосипеда.

Пик краж велосипедов каждый год приходится на один и тот же период: больше всего крадут велосипеды в весенне-летний период, начиная с мая по сентябрь. В это время фиксируется около 70% годового числа краж. Зимой в основном воруют велосипеды, оставленные зимовать на лестничных клетках или убранные на зимний период в запертые кладовки в многоквартирных домах.

В этом году полиция уже получила 120 сообщений о кражах велосипедов, львиная доля преступлений произошла в Харьюмаа. „В общем и целом велосипеды крадут отовсюду — из общественных помещений, закрытых подъездов и подвалов, с велосипедных парковок, а также стоящие у домов. Велосипедные воры действуют независимо от дня недели, то есть ни один день не выделятся особо большим числом краж.

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