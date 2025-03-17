17.03.2025, 09:26
Прибыльный бизнес: краденые велосипеды очень легко продать, полиция часто бессильна(2)
В случае кражи велосипеда поможет страхование жилья
ФОТО: | Shutterstock
Кражи велосипедов — проблема, которая вызывает беспокойство каждый год, особенно весной и летом, когда поездки на велосипеде особенно популярны. Начальник следственного отдела Тартуского отделения полиции Маргус Каудне делится в газете Maaleht своим опытом в борьбе с этим видом краж и дает совет, как избежать кражи велосипеда.
Пик краж велосипедов каждый год приходится на один и тот же период: больше всего крадут велосипеды в весенне-летний период, начиная с мая по сентябрь. В это время фиксируется около 70% годового числа краж. Зимой в основном воруют велосипеды, оставленные зимовать на лестничных клетках или убранные на зимний период в запертые кладовки в многоквартирных домах.
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