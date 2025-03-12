Другие виды
12.03.2025, 13:28

Поддерживающий Путина Овечкин стремительно приближается к важнейшему рекорду НХЛ. Теэму Селянне: „Я очень рад за него“

 
Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче „Кэпиталс“ прошлой ночью, но отдал три голевые передачи.
Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче „Кэпиталс“ прошлой ночью, но отдал три голевые передачи.
ФОТО: IMAGN IMAGES via Reuters Connect | Scanpix

Российская звезда хоккея Александр Овечкин всего в девяти голах от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ — 894.

Вчера команда Овечкина, Washington Capitals, встретилась в гостях с Anaheim Ducks. На арене присутствовал также легенда Anaheim и сборной Финляндии Теэму Селянне, который, по информации сайта НХЛ, встретился с Овечкиным и обменялся с ним взаимными комплиментами.

Овечкин известен своей поддержкой Владимира Путина, что, конечно, привлекло внимание финских СМИ.

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