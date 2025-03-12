Поддерживающий Путина Овечкин стремительно приближается к важнейшему рекорду НХЛ. Теэму Селянне: „Я очень рад за него“

Вчера команда Овечкина, Washington Capitals, встретилась в гостях с Anaheim Ducks. На арене присутствовал также легенда Anaheim и сборной Финляндии Теэму Селянне, который, по информации сайта НХЛ, встретился с Овечкиным и обменялся с ним взаимными комплиментами.