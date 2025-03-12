Выращивавшие коноплю мужчина и женщина признаны виновными в наркопреступлении

Суд приговорил Таммару к общему наказанию в виде трех лет и двух месяцев тюремного заключения за вычетом времени, проведенного в предварительном заключении. Неотбытое наказание будет оставаться условным, сроком на два года, пять месяцев и 13 дней лишения свободы с испытательным сроком в три года и шесть месяцев.

Сыккал был приговорен к трем годам лишения свободы. К назначенному наказанию была добавлена ​​неотбытая часть тюремного срока, назначенного судебным решением от февраля 2022 года, то есть один год, шесть месяцев и 12 дней лишения свободы. Время, проведенное в предварительном заключении, пойдет в срок наказания. Неотбытое наказание будет условным, сроком на три года, четыре месяца и 12 дней с испытательным сроком в четыре года и восемь месяцев. В течение этого времени мужчина должен соблюдать требования поведенческого контроля.

Испытательный период начинается сегодня, 12 марта. Суд конфисковал обнаруженные наркотики и гладкоствольное охотничье ружье.

Таммару должна выплатить в доход государства в общей сложности 6090 евро в качестве процессуальных расходов, а Сыккал — 11 318,72 евро.

Таммару и Сыккал обвинялись в совершенном совместно и сообща, то есть группой лиц незаконном хранении, владении и распоряжении крупными партиями различных наркотических веществ: каннабисом, смесью каннабиса и табака и продуктами его переработки с содержанием ТГК более 0,3%, содержащими псилоцин грибами, содержащим мескалин растительным веществом, а также кактусом, содержащим следы мескалина. Обвинение касалось оборота около 6,3 кг веществ, преимущественно каннабиса и продуктов его переработки. Таммару также предъявили обвинение в незаконном обращении с огнестрельным оружием.

Суд признал обвиняемых невиновными в совершении преступления группой лиц.

В ходе судебного разбирательства не оспаривалось, что Таммару на протяжении длительного времени занималась выращиванием конопли и производством различных изделий из нее. Она заявила, что уже с 2016 года хотела выращивать каннабис КБД .