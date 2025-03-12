Выращивавшие коноплю мужчина и женщина признаны виновными в наркопреступлении(1)
Пярнуский уездный суд признал Аге-Терезу Таммару и Райго Сыккала виновными в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Аге-Тереза Таммару также была признана виновной в незаконном обращении с огнестрельным оружием.
Суд приговорил Таммару к общему наказанию в виде трех лет и двух месяцев тюремного заключения за вычетом времени, проведенного в предварительном заключении. Неотбытое наказание будет оставаться условным, сроком на два года, пять месяцев и 13 дней лишения свободы с испытательным сроком в три года и шесть месяцев.
Сыккал был приговорен к трем годам лишения свободы. К назначенному наказанию была добавлена неотбытая часть тюремного срока, назначенного судебным решением от февраля 2022 года, то есть один год, шесть месяцев и 12 дней лишения свободы. Время, проведенное в предварительном заключении, пойдет в срок наказания. Неотбытое наказание будет условным, сроком на три года, четыре месяца и 12 дней с испытательным сроком в четыре года и восемь месяцев. В течение этого времени мужчина должен соблюдать требования поведенческого контроля.
Испытательный период начинается сегодня, 12 марта. Суд конфисковал обнаруженные наркотики и гладкоствольное охотничье ружье.
Таммару должна выплатить в доход государства в общей сложности 6090 евро в качестве процессуальных расходов, а Сыккал — 11 318,72 евро.
Таммару и Сыккал обвинялись в совершенном совместно и сообща, то есть группой лиц незаконном хранении, владении и распоряжении крупными партиями различных наркотических веществ: каннабисом, смесью каннабиса и табака и продуктами его переработки с содержанием ТГК более 0,3%, содержащими псилоцин грибами, содержащим мескалин растительным веществом, а также кактусом, содержащим следы мескалина. Обвинение касалось оборота около 6,3 кг веществ, преимущественно каннабиса и продуктов его переработки. Таммару также предъявили обвинение в незаконном обращении с огнестрельным оружием.
Суд признал обвиняемых невиновными в совершении преступления группой лиц.
В ходе судебного разбирательства не оспаривалось, что Таммару на протяжении длительного времени занималась выращиванием конопли и производством различных изделий из нее. Она заявила, что уже с 2016 года хотела выращивать каннабис КБД .
Суд пришел к выводу, что Таммару знала, что по крайней мере часть выращиваемой ею конопли и продуктов ее переработки содержала уровни ТГК, превышающие допустимые. Об этом свидетельствуют, среди прочего, ежегодные исследования, проводимые по заказу самой Таммару с 2016 года. Исследования касались сухого вещества, пасты, экстракта и цветков каннабиса и каждый год показывали, что содержание ТГК в исследуемом материале превышает допустимый процент. Суд также считает, что ежегодные тесты опровергают утверждение защиты о том, что Таммару могла быть небрежна в отношении содержания ТГК. Суд считает, что Таммару действовала как минимум с косвенным намерением.
Что касается Сыккала, то суд установил, что с начала марта 2022 года он проживал на хуторе Аге-Терезы. Суд также установил, что Сыккал хранил в ящике стола гостевой комнаты 56,7 грамма листьев, соцветий, стеблей и молотой конопли с содержанием ТГК 0,93–6,5%, а также смесь молотой конопли и табака с содержанием ТГК 2,1%.
Каннабис и продукты его переработки, а также мескалин и псилоцин включены в список наркотических и психотропных веществ. Ни у кого из них не было разрешения заниматься этими вещами. У Таммару также не было разрешения на оружие.
Решение суда пока не вступило в силу.