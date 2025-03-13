Постоянные жертвователи Детского фонда спасают жизни сотен детей: каждое пожертвование имеет значение

В сегодняшних экономических условиях на фоне роста цен и в Детском фонде немало постоянных жертвователей, которые ищут способы сократить расходы в их повседневной жизни.

За последние шесть месяцев договор постоянного благотворительного платежа прекратили почти тысяча человек. „Но мы просим на мгновение задуматься, прежде чем окончательно отказаться от пожертвований: вдруг удастся продолжить оказывать поддержку в меньшем размере, хотя бы несколько евро в месяц? Может быть, на помощь сможет теперь прийти тот, кто до сих пор сомневался в ее необходимости? Почему? Потому что у больных детей нет выбора: если государство пока не финансирует их лечение, то единственным вариантом является вклад добрых людей“, — сказала Сиири Оттендер-Паасма, член правления Детского фонда ТУК.

„Из каждого маленького вклада всегда получается большой, и этот вклад помогает и тяжелобольным детям жить и расти; помогает дождаться того времени, когда необходимое для спасения жизни лечение или лекарство наконец попадет в список Кассы здоровья“, — добавила она.

Почти 150 детей ежемесячно получают поддержку Детского фонда, а за год число получающих помощь составляет более полутысячи: „Медицина развивается и новые варианты лечения добавляются практически каждый день, но, к сожалению, новое лечение обычно настолько дорогое, что даже семьи, которые очень хорошо финансово справляются с повседневными делами, не могут позволить себе его для своего ребенка“, — говорит Сиири Оттендер-Паасма.

Она добавляет, что трудно даже представить, что чувствуют мать и отец, когда выясняется, что цена на жизненно важное лекарство для ребенка настолько высока, что семья сама купить его не может. „В этот момент мы как общество должны решить, приходить ли на помощь или нет. Но какой ребенок не заслуживает жизни? Пожалуйста, помоги нам помочь,“ — продолжает Сиири Оттендер-Паасма.

Регулярное пожертвование можно заключить на странице Детского фонда.

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