Министр климата отменила последние решения своей экс-коллеги Пирет Хартман

„Сегодня определенно не время добавлять бюрократии пищевой промышленности или нанимать новых людей. Решения относительно общественного транспорта в условиях ограниченных ресурсов также должны приниматься таким образом, чтобы они приносили пользу как можно большему числу людей“, — сказала Алендер.

В пресс-релизе Министерство климата сказано, что ряд решений должны вписаться в большой план будущего министра, ответственного за эти сферы. „Как в вопросе финансирования реформы мобильности, так и в вопросе продовольственного сектора пусть новый министр дает оценку тому, какие изменения сейчас важны, если цель правительства — сократить бюрократию и оживить экономику“, — сказала Алендер, которая является сейчас исполняющей обязанности министра региональных дел и сельского хозяйства до назначения нового министра.

Ранее Delfi сообщал, что министр региональных дел и сельского хозяйства Пирет Хартман в свой последний день в должности выделила 15 миллионов евро из бюджета своего министерства на начало строительных работ в рамках следующего этапа расширения железной дороги в направлении Рохукюла.

Хартман, Лаури Ляэнеметс, Рийна Сиккут и Владимир Свет были освобождены от своих должностей вчера утром.

: : :

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить