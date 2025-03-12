Новости Эстонии
12.03.2025, 11:45

Министр климата отменила последние решения своей экс-коллеги Пирет Хартман

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„Цель правительства — сократить бюрократию и стимулировать экономику“, — подчеркнула Йоко Алендер.
„Цель правительства — сократить бюрократию и стимулировать экономику“, — подчеркнула Йоко Алендер.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) отменяет конкурс региональных руководителей, решение о финансировании Хаапсалуской железной дороги и проект поправки к постановлению о неупакованных продуктах питания.

„Сегодня определенно не время добавлять бюрократии пищевой промышленности или нанимать новых людей. Решения относительно общественного транспорта в условиях ограниченных ресурсов также должны приниматься таким образом, чтобы они приносили пользу как можно большему числу людей“, — сказала Алендер.

В пресс-релизе Министерство климата сказано, что ряд решений должны вписаться в большой план будущего министра, ответственного за эти сферы. „Как в вопросе финансирования реформы мобильности, так и в вопросе продовольственного сектора пусть новый министр дает оценку тому, какие изменения сейчас важны, если цель правительства — сократить бюрократию и оживить экономику“, — сказала Алендер, которая является сейчас исполняющей обязанности министра региональных дел и сельского хозяйства до назначения нового министра.

Ранее Delfi сообщал, что министр региональных дел и сельского хозяйства Пирет Хартман в свой последний день в должности выделила 15 миллионов евро из бюджета своего министерства на начало строительных работ в рамках следующего этапа расширения железной дороги в направлении Рохукюла.

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