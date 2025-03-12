Частный фонд пожертвует миллион на строительство нового спортивного центра в Нарве

Уже к 2027 году в Аккекюла будет построен современный спортивный центр. Здесь разместится новый волейбольно-баскетбольный зал. Финансироваться строительство будет за счет города (3 миллиона евро) и частного фонда P&E Foundation (1 миллион евро).

„Фонд принял решение о пожертвовании еще в прошлом году. Теперь мы двигаемся дальше – городская управа приняла решение заключить договор с жертвователем. Вопрос будет поставлен в повестку дня нашего городского собрания в ближайшее время“, – сообщила мэр города Катри Райк на инфочасе в городской управе 11 марта.

Проектирование, по ее словам, минует эскизную стадию, проводиться оно будет за городские средства.

„Принято решение сразу приступать к проектированию минуя эскизную стадию. Это позволит точнее прикинуть стоимость строительства. При эскизном проектировании прогнозируемая цена может гулять на 25% в любую сторону. Мы же сможем сразу получить более точные цифры и двигаться дальше“, – отметила Райк.

Райк отмечает, что Нарва—спортивный город, и на данный момент подходящий для проведения баскетбольных и волейбольных матчей зал в Нарве только один, он располагается в спортшколе „Энергия“.

„Это крупное пожертвование, и мы, конечно, благодарны фонду. Город сделает все от него зависящее, чтобы проект двигался без задержек“, – добавила мэр.

P&E Foundation MTÜ — эстонская некоммерческая организация, основанная в 2022 году, известная своими благотворительными инициативами. Одним из первых её проектов стало пожертвование Эстонскому онкологическому союзу для приобретения мобильного компьютерного томографа. Этот мобильный кабинет позволяет проводить диагностику рака на ранних стадиях и обеспечивает значительно более низкую дозу облучения по сравнению с большинством существующих томографов.

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